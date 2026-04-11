எடப்பாடியுடன் ஒரே விமானத்தில் பயணம்? கடைசி நேரத்தில் ப்ளானை மாற்றிய உதயநிதி
எடப்பாடியுடன் ஒரே விமானத்தில் பயணிக்க இருந்த திட்டத்தை கடைசி நேரத்தில் மாற்றினார் உதயநிதி.
Published : April 11, 2026 at 2:49 PM IST
சென்னை: தேர்தல் பரபரப்புக்கு மத்தியில் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஒரே விமானத்தில் பயணம் செய்யவிருந்த திட்டத்தை, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்தது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் - 2026 ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனால் பிரச்சாரம், விமர்சனம் என அரசியல் களமே அனல் பறந்து வருகிறது. அந்த வகையில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுக இளைஞரணி தலைவரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலினும் ஒருவர் மீது ஒருவர் மாறி மாறி கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். இதனால் இருவருக்கும் இடையே கடும் வார்த்தைப் போர் நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக, எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் இருந்து 12.40 மணி அளவில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் திருச்சிக்கு செல்ல இருந்தார். அதே விமானத்தில் திருச்சி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க, உதயநிதி ஸ்டாலினும் செல்ல இருந்தார்.
இபிஎஸ்ஸும், உதயநிதியும் ஒரே விமானத்தில் பயணிக்க உள்ளனர் என்ற தகவல் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது.
ஏனென்றால், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது எடப்பாடி பழனிசாமி, சசிகலா காலில் விழும் புகைப்படத்தை காண்பித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.
அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, "பெரியவர்களிடம் ஆசி பெறுவது தவறானது அல்ல" எனக் கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி, சில கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி உதயநிதி ஸ்டாலினை விமர்சித்தார்.
இதுபோன்ற சூழலில், இருவரும் ஒரே விமானத்தில் செல்லவுள்ளது அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியது. இப்படிப்பட்ட சூழலில், இன்று ஒரே விமானத்தில் பயணிக்க இருந்த திட்டத்தை கடைசி நேரத்தில் உதயநிதி மாற்றினார்.
அதாவது, உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது 12.40 மணி பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, இன்று மதியம் 2 மணி அளவில் சென்னை பழைய விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி செல்வதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆனால், இந்த மாற்றமும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.