ஓபிஎஸ்ஸை எதிர்த்து நிற்பவர்கள் டெபாசிட் இழக்க வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு
கடந்த முறை ஓபிஎஸ்சிடம் 10 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்றோம், ஆனால் இந்த முறை அவர் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என உதயநிதி கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : April 17, 2026 at 1:31 PM IST
தேனி: போடி தொகுதியில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை எதிர்த்து போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் டெபாசிட் இழக்க வேண்டும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார்.
போடி தொகுதி திமுக வேட்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஆதரித்து, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அந்தக் கூட்டத்தில் உதயநிதி பேச தொடங்கியதும், தொண்டர்கள் போட்டோவை (சசிகலா காலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விழுவது போன்ற புகைப்படம்) காட்டுங்கள் என கேட்டனர்.
அதற்கு பதில் அளித்து பேச தொடங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின், ”எந்த போட்டோவையும் நான் காண்பிக்க மாட்டேன், உலகம் முழுவதும் அந்த போட்டோ அனைவரது கையிலும் உள்ளது. அந்த புகைப்படத்தை காட்டியதால் நான் அதிகமாக திட்டு வாங்கியுள்ளேன்.
அண்ணன் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தர வேண்டும். கடந்த முறை நாம்தான் ஓபிஎஸ்சிடம் 10 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்றோம். இந்த முறை அதற்கும் சேர்த்து 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவரை நாம் வெற்றி பெற வைத்து சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.
தேனி மாவட்ட அளவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும். நீண்ட நெடிய அரசியல் அனுபவத்திற்கு சொந்தக்காரர் ஓபிஎஸ். அரசியலில் அனைத்து உயரங்களையும் தொட்ட ஓபிஎஸ்ஸுக்கு துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவருக்கு தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும். போடி தொகுதியில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை எதிர்த்து போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரை டெபாசிட் இழக்க செய்ய வேண்டும்” என உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய உதயநிதி, “இலவச மகளிர் பேருந்து திட்டத்தால் ஒவ்வொரு மகளிரும் மாதம் 900 ரூபாய் சேமிக்கின்றனர். ஒரு கோடியே 30 லட்சம் பெண்களுக்கு உரிமை தொகை கொடுத்துள்ளோம். மீண்டும் திமுக ஆட்சி ஆட்சி அமைந்தவுடன், பெண்கள் கையில் 8000 ரூபாய் கூப்பனை ஒப்படைத்து விடுவோம். அதை வைத்து உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம்” என கூறினார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து பேசிய உதயநிதி, "தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும் மசோதாவை மத்திய பாஜக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது. அந்த மசோதா நகலை எதிர்த்து, திமுக தமது எதிர்ப்பை காட்டியுள்ளது. ஆனால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியோ, தமிழ்நாட்டில் இந்த மசோதாவால் எந்த பாதிப்பும் வராது என்று கூறுகிறார்.
ஒருவேளை, அவர் பாதிப்பு வரும் என்று கூறினால், அவருக்குதான் பாதிப்பு ஏற்பட்டுவிடும், அதனால்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியை மோடியின் நம்பர் ஒன் அடிமை என்று கூறுகிறேன்” என கடுமையாக விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து சசிகலா காலில் எடப்பாடி பழனிசாமி விழுந்த புகைப்படத்தை உதயநிதி காட்டினார். பின்னர் அவர் பேசுகையில், ”எனக்கு என்ன அரசியல் அனுபவம் உள்ளது என்று எடப்பாடி கேட்கிறார். ஆம், எனக்கு காலில் விழுந்து முதலமைச்சரான அனுபவமும், சங்கி கூட்டத்திற்கு அடிமையாக இருக்கும் அனுபவமும் கிடையாது என அவர் கூறினார்.