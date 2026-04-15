துணை முதல்வர் உதயநிதி சொத்து விவகாரம்: வருமான வரித்துறை பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

2020-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் 2 கோடி ரூபாய் வருமானம் இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தற்போது 10 கோடியே 98 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Published : April 15, 2026 at 5:01 PM IST

சென்னை: துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்து விவரங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தக் கோரிய வழக்கில், வருமான வரித்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்து விவரங்களுக்கும், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது தாக்கல் செய்த சொத்து விவரங்களுக்கும் முரண்பாடுகள் உள்ளதாகக் கூறி உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிடும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்காளரான குமாரவேல் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், 'கடந்த 2021-ம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில், ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தில் 7 கோடியே 36 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்திருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், நடப்பு தேர்தலில் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்பு மனுவில், இந்த விவரங்கள் குறித்து எந்த தகவலையும் தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

அவரது மனைவி ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தில் 2 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிவர்த்தனை குறித்து முறையான விளக்கங்கள் எதுவும் வேட்பு மனுவில் தெரிவிக்கப்படவில்லை எனவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

வருவாய்க்கு ஈடான தகவல்கள்

2021-ம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில், 11 கோடியே 6 லட்சம் ரூபாய் ஸ்னோ ஹவுசிங் நிறுவனத்திற்கு கடன் கொடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், 2026-ம் ஆண்டு வேட்புமனுவில் 10 கோடி என குறிப்பிட்டுள்ளார். மீதமுள்ள ஒரு கோடியே 6 லட்சம் பணம் திருப்பி செலுத்தப்பட்டதா என்ற விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 2020-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் 2 கோடி ரூபாய் வருமானம் இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தற்போது 10 கோடியே 98 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். வருமானம் மற்றும் சொத்து அதிகரித்ததாகக் கூறியிருக்கும் நிலையில், அதற்கான உரிய விளக்கங்கள் வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்படவில்லை' என்றும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அதுமட்டுமில்லாமல், 'சொத்து குறித்து தவறான முழுமையற்ற தகவல்களை வேட்பாளர் தெரிவிப்பது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்பதால் இந்த முரண்பாடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த வருமான வரித்துறைக்கும், கார்ப்பரேட் விவகாரத் துறைக்கும் உத்தரவிட வேண்டும்' என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதிகள் எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, வேட்புமனுவில் தவறாக தகவல்கள் தெரிவித்தால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால், இந்த விவகாரத்தில் தேர்தல் வழக்கு தான் தாக்கல் செய்ய முடியும். பொதுவெளியில் இருக்கும் ஆவணங்கள் குறித்து புகார்கள் வருவது இயல்பானது என தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, மனுவுக்கு ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை அன்றைய தினத்துக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

