உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது: தஞ்சாவூரில் தி.மு.க. - த.வெ.க.வினர் இடையே மோதல்
முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து விமர்சித்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : August 4, 2026 at 5:56 PM IST
தஞ்சாவூர்: எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.வினருக்கும், த.வெ.க.வினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
காவிரி விவகாரத்தில் த.வெ.க. அரசின் நிலைபாடு சரியானதாக இல்லை என்று அதனை கண்டித்து நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) தஞ்சாவூரில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது உதயநிதி, முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக கரந்தையை சேர்ந்த பைரவி என்பவர் தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
அதனடிப்படையில், தஞ்சாவூர் காவல் நிலையத்தில் உதயநிதி மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, இன்று காலை சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு வந்த தஞ்சை மாவட்ட காவல் துறையினர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை விசாரணைக்காக தஞ்சாவூர் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
இதனிடையே, உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் திமுக மத்திய மாவட்ட செயலாளரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான துரை.சந்திரசேகரன், முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம், மேயர் அஞ்சுகம்பூபதி, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீலமேகம், மாநகர செயலாளர் ராமநாதன் உள்ளிட்ட தி.மு.க.வினர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதை கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு தஞ்சை ரயிலடி பகுதியில் இருந்து பழைய பேருந்து நிலையம் நோக்கிச் சென்ற திமுகவினர் கைது செய்யப்பட்டனர். அப்போது, திமுகவினர் சாலையில் படுத்தும், பேருந்தை வழிமறித்தும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம்: அதேசமயம், உதயநிதி ஸ்டாலினின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தஞ்சாவூரில் த.வெ.க.வினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். த.வெ.க. நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் அண்ணாசாலை பகுதிக்கு வந்தனர். அப்போது தி.மு.க.வினரும், த.வெ.க.வினரும் ஒரே இடத்தில் சந்தித்ததால், ஒருவருக்கு ஒருவர் செருப்பு, கற்களை மாறி மாறி வீசிக்கொண்டனர். இதனால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து தி.மு.க.வினர், முதலமைச்சர் விஜய்யின் உருவ பொம்மையை எரித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, த.வெ.க.வினர், உதயநிதி ஸ்டாலினின் படத்தை காலில் போட்டு மிதித்தனர்.
இதனால் தி.மு.க. - த.வெ.க.வினருக்கு இடையே கைகலப்பு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, காவல்துறையினர் இருபிரிவினரையும் தடுத்து நிறுத்தி நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதனால், அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.