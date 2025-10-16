விடுபட்டவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்போது? உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடுத்த அப்டேட்!
மகளிர் உரிமைத் தொகை மூலம் 30,000 கோடி ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : October 16, 2025 at 3:28 PM IST
சென்னை: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்த 28 லட்சம் பேரில், தகுதியான விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு வரும் டிசம்பரில் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், அக்டோபர் 14ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது, 3-வது நாளான இன்று (அக்.16) வினாக்கள் விடை நேரம் நடைபெற்றது. அப்போது சட்டப் பேரவையில் பேசிய பண்ருட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேல்முருகன் மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்து கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு விளக்கமளித்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “நாடே திரும்பி பார்க்கும் வகையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை 2023 ஆம் ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார். மகளிர் பொருளாதார விடுதலைக்கு துணை நிற்கின்ற இத்திட்டத்தின் மூலம், ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் ஒரு கோடியே 14 லட்சம் பேர் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் துவங்கி இந்த மாதம் 16 ஆம் தேதி வரை கடந்த 26 மாதங்களாக ரூ.1000 அனைத்து மகளிருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒரு கோடியே 14 லட்சம் மகளிருக்கு தலா 26 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அரசு கொடுத்துள்ளது. அந்த வகையில் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
மேலும், உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தின் மூலம் கிராமப் புறங்களில் இந்த முகாம் மூலமாக 15 துறையில் வாயிலாக 45 சேவைகளும், நகரப்புறங்களில் 13 துறைகளின் சார்பாக 43 சேவைகளையும் அரசு மக்களுக்கு கொடுத்து வருகின்றது. இந்த முகாம்கள் மூலமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கீழ், விடுபட்ட மனுக்கள் ஏற்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை 10,000 முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று அரசு அறிவித்தது. இதுவரை, 9055 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த முகாம்களுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. இதுவரைக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களில் மகளிர் உரிமைத் தொகை வேண்டி 28 லட்சம் பேர் விண்ணப்பங்களை அளித்திருக்கிறார்கள்.
இதற்கிடையே புதிய உரிமைத் தொகை கோரி விண்ணப்பம் பெறப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்களை வருவாய்த் துறை மூலமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த பணிகள் அனைத்தும் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் முடிவடையும். அதனடிப்படையில் தகுதியான மகளிருக்கு வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் தேதி முதல் கலைஞர் மகளிர் தொகை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் முடிவெடுத்திருக்கிறார்” என அறிவித்தார்.