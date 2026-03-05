இந்தியை திணிப்பதே மத்திய அரசின் நோக்கம் - உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சமஸ்கிருத வளர்ச்சிக்காக ரூ.2,500 கோடி ஒதுக்கிய ஒன்றிய அரசு, தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக வெறும் ரூ.147 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கியுள்ளதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : March 5, 2026 at 2:13 PM IST
தஞ்சாவூர்: இந்தியை திணிக்க வேண்டும் என்பதே மத்திய அரசின் நோக்கமாக இருப்பதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
தஞ்சாவூரை அடுத்த கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மற்றும் கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் ‘செம்மொழி வேளிர்’ ராமநாதன் ஆகியோரின் திருவுருவச்சிலைகளை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து விழா மேடையில் பேசிய அவர், “தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலுக்கு மரியாதை செலுத்த தேவையில்லை என்றும், சட்டப்பேரவையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடக்கூடாது எனவும் ஒரு கூட்டம் சொல்லி திரிகிறது. ஆனால், 1970-களில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை தமிழ்நாடு அரசின் மாநில பாடல் என்பதை அறிவித்து, அதைப் பாடும் போது அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டுமென அரசாணை போட்டவர் கலைஞர் கருணாநிதி.
அப்போது தொடங்கிய இந்தி திணிப்பு முயற்சி தற்போது வரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நேற்று கூட திருச்சி தென்னக ரயில்வே அலுவலகத்தில், இந்தி பெயரை எழுதி வைத்துள்ளனர். அதை கண்டித்து நமது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குரல் எழுப்பினார். இன்றைக்கு ‘புதிய கல்விக் கொள்கை’ என்ற பெயரில் எப்படியாவது தமிழ்நாட்டிற்கு இந்தியை திணிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டிற்கு சேர வேண்டிய ரூ.3,500 கோடி கல்வி நிதியை கொடுக்காமல், மும்மொழிக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டால் தான் நிதியை விடுவிப்போம் என ஒன்றிய அரசு வஞ்சித்து வருகிறது. ஆனால், ரூ.3,500 கோடி அல்ல ரூ.10 ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் இந்திக்கும், சமஸ்கிருதத்திற்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒருபோதும் இடம் கிடையாது என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியோடு கூறிவிட்டார்.
தமிழ்ப்பணியையும் - கல்விச்சேவையையும் நூற்றாண்டு கடந்து செய்து வருகிறது தஞ்சை கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கம்.— Udhay - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Udhaystalin) March 5, 2026
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலை முதல் முதலால பாடிய கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கத்தில், முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் மற்றும் கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் ‘செம்மொழி வேளிர்’… pic.twitter.com/NHCXWh2z10
தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்காக நமது அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. ஆனால், மத்திய அரசு சமஸ்கிருதத்தை வளர்ப்பதிலேயே அக்கறை காட்டுகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சமஸ்கிருத மொழி வளர்ச்சிக்காக ரூ.2,500 கோடி ஒதுக்கிய அதே ஒன்றிய அரசு, தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக வெறும் ரூ.147 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கியுள்ளது. ஆனால், தமிழ்.. தமிழ் என்று சொல்லி தமிழக மக்களை ஏமாற்று வேலையை மத்திய அரசு செய்து வருகிறது. அந்த ஏமாற்று வேலை நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து முறியடிக்க வேண்டும். தமிழுக்காக உண்மையாக உழைப்பவர்கள் யார்? போலித்தனமாக நடிப்பவர்கள் யார்? என்பதை மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டுக்காட்ட வேண்டும்” என பேசினார்.
இந்த விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர் பழனிமாணிக்கம், எம்.எல்.ஏ.க்கள் சந்திரசேகரன், நீலமேகம், மேயர் ராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி, தமிழ் சங்க செயலாளர் சுந்தரவதனம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.