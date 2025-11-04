நாட்டிலேயே முதன்முறையாக... மகளிர் சுய உதவி குழுவினருக்கு அடையாள அட்டை - உதயநிதி பெருமிதம்!

ETV Bharat / state

மகளிர் சுய உதவி குழுவினர் அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி பேருந்துகளில் அதிகபட்சம் 25 கிலோ வரை பொருட்களை விற்பனைக்கு எடுத்துச் செல்லலாம் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Published : November 4, 2025 at 3:13 PM IST

வேலூர்: மகளிர் சுய உதவி குழுவினருக்கான அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி 100 கி.மீ வரை பேருந்தில் கட்டமில்லாமல் பொருட்களை எடுத்துச் செல்லலாம் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

பல்வேறு அரசு நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ள 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டங்களுக்கு நேற்று வருகை தந்தார். தொடர்ந்து ராணிப்பேட்டையில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் 50 ஆயிரம் மகளிர் உட்பட 73 ஆயிரம் பேருக்கு ரூ.296 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அவர், ரூ.44 கோடி மதிப்பிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்தார். ரூ.25 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார்.

2-வது நாளான இன்று வேலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மொத்தம் ரூ.18 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியதுடன், ரூ.12 கோடி மதிப்பிலான முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைத்தார். பல்வேறு அரசு துறைகளின் சார்பில் 49 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு ரூ.415 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “வேலூர் மாவட்டம் வரலாற்று சிறப்புமிக்கதுடன், மதச்சார்பின்மையின் அடையாளமாகவும் திகழ்கிறது. வேலூர் கோட்டையில் ஜலகண்டேஸ்வரர் ஆலயம், கிறிஸ்தவ ஆலயம் மற்றும் மசூதி ஆகியவை இருப்பது உலகப் புகழ்பெற்ற விஷயமாகும். இது போன்ற ஒற்றுமை இந்தியா முழுவதும் நிலைத்திருக்க வேண்டும்.

2021 ஆம் ஆண்டு பொறுப்பேற்றதிலிருந்து மகளிர் முன்னேற்றத்திற்காக பல சிறப்பு திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, 'விடியல் பயணம்' திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 820 கோடி முறை பெண்கள் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்துள்ளனர். காலை உணவுத் திட்டத்தின் மூலம் 20 லட்சம் குழந்தைகள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இதை பஞ்சாப் மாநிலமும் நடைமுறைப்படுத்த உள்ளது.

அதே போல, ‘தமிழ் புதல்வன்’ மற்றும் ‘புதுமைப்பெண்’ திட்டங்களின்கீழ், சுமார் 8 லட்சம் மாணவர்கள் நன்மை பெற்றுள்ளனர். இத்திட்டங்களை பார்த்து தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியும் தன்னுடைய மாநிலத்தில் அமல்படுத்த இருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், தமிழகத்தில் இதுவரை 19 லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தமிழகத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அட்டைகளை பயன்படுத்தி, அவர்கள் பேருந்துகளில் 100 கி.மீ வரை கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்து கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி, அதிகபட்சம் 25 கிலோ எடை வரை பொருட்களை எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்யலாம்” எனத் தெரிவித்தார்.

