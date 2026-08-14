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கொலை செய்யப்பட்ட மாணவர் அமுதனின் பெற்றோருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆறுதல்

சக மாணவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாகவே அமுதன் தாக்கப்பட்டதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 9:12 PM IST

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கோவை: கோவையில் சக மாணவர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட அமுதனின் பெற்றோரிடம் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு ஆறுதல் கூறினார்.

கள்ளக்குறிச்சி வள்ளலார் வீதியை சேர்ந்த கென்னடி என்பவரின் மகன் அமுதன். இவர் கோவையில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் 3 ஆம் ஆண்டு, கல்லூரி விடுதியில் தங்கி படித்து வந்தார். இதனிடையே விடுதியில் சமையல் வேலை பார்க்கும் வட மாநிலத்தவர்களுடன் அமுதனுக்கு அண்மையில் தகராறு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து, அவர் விடுதியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதாகவும், இதனால் அமுதனும், ஸ்ரீமனும் ஒத்தக்கால்மண்டபத்தில் உள்ள தனது நண்பர்களின் அறைக்கு சென்று தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில், அமுதன், ஸ்ரீமன் ஆகியோர் கல்லூரிக்கு செலவதற்காக மலுச்சிம்பட்டி பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அதே கல்லூரியை சேர்ந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து அவர்களை வழிமறித்துள்ளனர்.

பின்னர், தாங்கள் வைத்திருந்த கத்தி, அரிவாள் போன்ற ஆயுதங்களால் அமுதனையும், ஸ்ரீமனையும் அவர்கள் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் ஸ்ரீமன் படுகாயங்களுடன் தப்பியோடியதாக தெரிகிறது.

தொடர்ந்து, அமுதனை மட்டும் பைக்கில் ஏற்றிய அவர்கள், விடுதி அறைக்கு கூட்டிச் சென்று, அங்கு வைத்தும் அவரை மூர்க்கமாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் அமுதன் மயங்கி விழுந்துள்ளார். மதியம் சாப்பிட விடுதிக்கு வந்த மாணவர்கள், ரத்த வெள்ளத்தில் அமுதன் கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து, அமுதனை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அமுதன் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

தகவலறிந்து அங்கு வந்த அமுதனின் பெற்றோர், அவரது உடலை பார்த்து கதறி அழுதனர். விடுதியில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் குறித்து கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு அமுதன் கூறியதாகவும், இதுகுறித்து தெரியவந்த சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் அமுதனை அடித்துக் கொலை செய்திருப்பதாகவும் அவரது பெற்றோர் கண்ணீருடன் தெரிவித்தனர்.

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ஆனால், இதை மறுத்துள்ள காவல்துறையனிர், சக மாணவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதல்தான் காரணம் என்றும், 4ஆம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களின் விடுதிக்கு முகமூடி அணிந்து கொண்டு சில மாணவர்கள் செல்போன்களை பறிக்க சென்றதாகவும், அந்த கும்பலில் அமுதனும் ஒருவர். இதனால் கல்லூரி நிர்வாகம் அவரை சஸ்பெண்ட் செய்தது என போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், கொலை செய்யப்பட்ட அமுதனின் பெற்றோருக்கு, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆறுதல் கூறியுள்ளார்.

தொலைபேசி வாயிலாக பேசிய உதயநிதி, அமுதனின் பெற்றோர் கென்னடி -சுமதி ஆகியோருக்கு ஆறுதல் கூறி, அமுதன் இறப்பிற்கு சட்டப்படியும், தர்மப்படியும் போராடி நீதி பெற்று தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தார்.

உதயநிதியிடம் பேசிய அமுதனின் பெற்றோர், நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றோம். நீதி நிச்சயமாக வெற்றி பெற வேண்டும். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனி தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடாது என்று கூறினர்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
ஆறுதல்
AMUDHAN MURDER
UDHAYANIDHI STALIN
UDHAYANIDHI SPOKE TO AMUDHAN PARENT

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