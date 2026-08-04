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உதயநிதி பொதுவெளியில் நாகரிகமாக பேசியிருக்க வேண்டும் - பெ.சண்முகம் கருத்து

"எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற பொறுப்பை உணர்ந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியிருக்க வேண்டும். அவருடைய பேச்சை கண்டிக்கிறோம்" என பெ.சண்முகம் தெரிவித்தார்.

இடதுசாரி கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம்
இடதுசாரி கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 5:17 PM IST

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சென்னை: "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பேசிய விதம் ஆபாசமானாது. அவர் பொது வெளியில் நாகரிகத்துடன் பேசியிருக்க வேண்டும்" என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

இடதுசாரி கட்சிகளின் 4-வது ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம், சென்னை தியாகராய நகரில் அமைந்துள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ( மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) மாநிலச் செயலாளர் ஆசைத்தம்பி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்துக் கொண்டனர்.

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இந்த கூட்டத்தில் இடதுசாரி மாற்றுக் கொள்கைகளை முன்வைத்து மாநில அளவிலான ஒரு பேரணியை அக்டோபர் மாதம் 6-ஆம் தேதி திருச்சியில் நடத்துவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. இதில், தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து உழைப்பாளர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள் என பல லட்சம் பேரை திட்டவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லும் வகையில் ஒரு விரிவான கோரிக்கை பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்வது என்றும் இந்தக் கூட்டத்திலே முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இடதுசாரி கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம்
இடதுசாரி கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம் (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்

கூட்டடத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் வீரபாண்டியன் கூறுகையில், "இன்னொரு விடுதலைப் போர் தேவை. முதல் விடுதலைப் போர் ஆங்கிலேயர் ஏகாதிபத்தியத்திடம் இருந்து நாட்டை விடுவித்தது. இரண்டாவது விடுதலைப் போர் முதலாளித்துவத்திடம் இருந்து இந்த தேசத்தை, சோசலிசத்திற்கு கொண்டு வரும் போராட்டமாக இருக்கும். எனவே, புதிய உலகம், புதிய திசையை நோக்கிப் பயணிப்பதற்கு இடதுசாரிகள் தயாராக இருக்கிறோம். இடதுசாரிகள் மட்டுமே அல்ல, நாட்டின் மீது அக்கறை செலுத்துகிற ஏராளமான ஜனநாயக சக்திகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை இடது பக்கத்திற்கு திருப்புகிற மகத்தான முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபடுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.

மார்க்சிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம்

"தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று பொதுவெளியில் ஆபாசமாகவும், அருவருக்கத்தக்க வகையிலும் பேசியிருப்பது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.

ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவர் பொதுவெளியில் பேசும் போது நாகரிகத்தோடு பேச வேண்டும். அரசியல் நாகரிகத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும். யாராக இருந்தாலும் அத்தகைய முறையில் பேசியது கண்டிக்கத்தக்கது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற முறையில் அவருக்குக் கூடுதல் பொறுப்பு இருக்கிறது. அந்தப் பொறுப்பை உணர்ந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியிருக்க வேண்டும். அதை நாங்கள் அனைவரும் கண்டிக்கிறோம்.

நீண்டகாலமாக பலர் பெண்களை இழிவாகப் பேசி வருகிறார்கள். இதற்கு நிரந்தரமான முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும். இடதுசாரிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த யாருமே இப்படி பேசமாட்டார்கள். அப்படி பேசினால் அவர்களை நாங்கள் கட்சியிலேயே வைத்திருக்கமாட்டோம். அந்த மாதிரியான உறுதியான கொள்கைகள் என்பது மற்றக் கட்சிகளுக்கு இல்லை" என்றார்.

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தவெகவிலும் இது போன்று பெண்களுக்கு எதிரான இழிவாக பேசிய குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளதே என்ற கேள்விக்கு, "எந்தக் கட்சியைச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் பெண்களைப் பாலியல் ரீதியாகப் பேசுவது, பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

பட்ஜெட் மீதான இடதுசாரிகளின் எதிர்பார்ப்பு குறித்து மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பழ.ஆசைத்தம்பி கூறுகையில், "5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளின் கூட்டுறவுப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.4,000; வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை, குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மகளிர் உதவித்தொகை மாதம் ரூ.2,500 வழங்கப்படும் என தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் கூறிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் வகையில் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

UDHAYANIDHI STALIN
CPM P SHANMUGAM
CPI VEERAPANDIYAN
CPIML ASAITHAMBI
LEFT PARTIES CONDEMNS

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