மீனவர்களின் உயிரோடு விளையாடுவதா? உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்த உதயநிதி விமர்சனம்
உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை திமுக தலைவரின் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று அரசுக்கு அழுத்தம் தரப்படும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : November 7, 2026 at 4:47 PM IST
சென்னை: காசிமேடு மீனவர்கள் காணாமல் போன விவகாரத்தில் உறவினர்கள் போராட்டத்திற்குப் பிறகே தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து, கடந்த அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி செல்வழகன் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில், படகு ஓட்டுநர் சூர்யா உள்ளிட்ட 9 மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க சென்றனர். இவர்கள் ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம்பட்டினம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, புயல் எச்சரிக்கை காரணமாகப் பாதுகாப்பு கருதி நிஜாம்பட்டினம் தறைமுகத்தில் படகை நிறுத்தியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அவர்கள் மீண்டும் மீன்பிடிக்க சென்ற போது, நடுக்கடலில் விசைப்படகின் இன்ஜின் பழுதடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அருகில் இருந்த மற்றொரு விசைப்படகுக்கு கடந்த நவம்பர் 3-ஆம் தேதி, வயர்லெஸ் மூலம் மீனவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் பிறகு, அந்த 9 மீனவர்களையும் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போனது. தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் 7 மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுக்கியது. மேலும் மாயமான இரண்டு மீனவர்களை தேடும் பணியில் கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த மீனவர்களின் வீட்டிற்கு சென்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தோம். அவர்கள் தவெக அரசு மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளனர். கடந்த அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள், நவம்பர் 2-ஆம் தேதி வரை தங்களது குடும்பத்தினருடன் தொடர்ந்து பேசி வந்துள்ளனர். வீடியோ கால் மூலமாகவும் தொடர்பில் இருந்துள்ளனர். அதன்பிறகு அவர்களுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, மீனவர்களின் உறவினர்கள் காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். ஆனால், மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தில் தகவல் தெரிவித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என மீனவர்களின் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். மீனவர்களின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பிறகே அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது வேதனை அளிப்பதாக உள்ளது.
திமுக ஆட்சியின் போது புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்படும் நேரங்களில் படகுகள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. முதலமைச்சர், வருவாய்த்துறை அமைச்சர், மீன்வளத்துறை அமைச்சர் உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி மீனவர்களின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளித்து வந்தனர்.
ஆனால், தற்போதைய தவெக அரசு புயல் நேரத்தில் படகுகள் கடலுக்குச் செல்வதைத் தடுத்திருக்க வேண்டும், ஆனால் அவ்வாறு செய்யவில்லை. உரிய புயல் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் மீனவர்களின் உயிரோடு விளையாடி உள்ளது.
உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள ரூ.7 லட்சம் நிவாரணத்தில், தற்போது ரூ.2 லட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள ரூ.5 லட்சத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும். மேலும், அறிவிக்கப்பட்ட நிவாரணத் தொகை போதுமானதாக இல்லை. எனவே உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என மீனவர்களின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்தக் கோரிக்கையை திமுக தலைவரின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்று, அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்போம்" என்றார்.