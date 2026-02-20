ETV Bharat / state

தேமுதிக வருகை திமுக கூட்டணிக்கு பலமா? உதயநிதி ஸ்டாலின் பதில்

ஏற்கனவே பலமானதாக கருதப்பட்டு வரும் திமுக கூட்டணியில், தேமுதிகவின் வருகை அந்த கூட்டணியை மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளதாகவே கூறப்படுகிறது.

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்திருப்பது கூடுதல் பலத்தை அளிக்கும் என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தேமுதிக, திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருப்பது தொடர்பாக செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், "திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு தேமுதிக வந்திருப்பது மிகப் பெரிய பலம் என்பதை வரும் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிரூபிப்பார்கள். இந்த இணைப்பால் கூட்டணி மேலும் வலுவடைந்துள்ளது. மக்கள் நிச்சயம் இந்த கூட்டணியை ஆதரித்து வெற்றியை வழங்குவார்கள்" என்றார்.

தேமுதிக, திமுக கூட்டணிக்க வந்துள்ளதால், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பலவீனம் அடைந்துள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக வந்துள்ளதால், என்டிஏ பலம் இழந்துள்ளது" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இன்னும் 50 நாட்கள் பொறுத்திருந்தால், தமிழக மக்கள் அதை உறுதிபடுத்தியிருப்பார்கள், அதுவரை பொறுமையாக இருங்கள்" என்றார்.

திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக

தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் பிரதான பெரிய கட்சிகளான அதிமுக, திமுக கூட்டணியில் எந்த கட்சியில் இணைவார்கள் என்பதை தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பே ஓரளவு ஊகிக்க முடியும். அந்த வகையில் தேர்தல் தேதி இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில், அதிமுக, திமுக கூட்டணியில் இடம்பெறவுள்ள கட்சிகளின் என்னென்ன என்பதை ஓரளவு கணிக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த வகையில், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக, தமாக ஆகியவை இடம் பெற்றுள்ளன.

திமுக கூட்டணியில் கடந்த தேர்தலில் இணைந்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி மற்றும் மநீம உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஒன்றாக தேர்தலை சந்திக்கின்றன.

இதற்கிடையே, தேமுதிக எந்த கூட்டணியில் இடம் பெறும் என்பது புரியாத புதிராகவே நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்தது. அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடம் தேமுதிக பேசி வருவதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்தம் வண்ணம் இருந்தன. இந்த சூழ்நிலையில், நேற்று காலை யாரும் எதிர்பாராத வகையில் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அண்ணா அறிவாலயம் சென்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சந்தித்து திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவை இணைந்துக்கொண்டார்.

அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவை இணைந்து திமுக கூட்டணிக்கு அதிமுக-பாஜக அணி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அனைவரின் எதிர்பார்ப்பையை பொய்யாக்கும் வகையில், தேமுதிக, திமுக கூட்டணியில் இணைந்தது. ஏற்கனவே பலமான கூட்டணியாக கருதப்பட்டு வரும் திமுக கூட்டணியில், தேமுதிகவின் வருகை அந்த கூட்டணியை மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளதாகவே கூறப்படுகிறது.

