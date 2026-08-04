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உதயநிதியை தஞ்சாவூர் காவல் நிலையம் அழைத்துச் செல்லும் போலீஸ் - செந்தில் பாலாஜி கண்டனம்

விவசாயிகள் பிரச்சனை, மேகதாது அணை, விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்டவை குறித்து சட்டப் பேரவையில் பேசுவோம் என தஞ்சாவூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியிருந்தார் என செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

செந்தில் பாலாஜி, திமுக முன்னாள் அமைச்சர்
செந்தில் பாலாஜி, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 3:06 PM IST

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சென்னை: சட்டப் பேரவையில் குரல் எழுப்புவதை தடுக்கவே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தவெக எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசியதாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமார் ஆகியோர் சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் இன்றும் ஆஜராகினர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக, செந்தில் பாலாஜி 9-வது நாளாகவும், அசோக் குமார் 7-வது நாளாகவும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டனர். அப்போது இருவரிடமும் போலீசார் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இந்த இதுவரை மொத்தம் 14 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட அனைவரிடமும் தனித்தனியாக வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

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அந்த வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் ஆகிய இருவரிடமும் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி, அவர்கள் அளிக்கும் பதிலை எழுத்துப்பூர்வமாகவும் கணினி மூலமாகவும் பதிவு செய்து வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் இருவரும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் பெற்று, நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் தினமும் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகின்றனர்.

இந்தநிலையில், இன்று விசாரணை முடிந்து வெளியே வந்த செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விவகாரம் தொடர்பாக, தஞ்சாவூரில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

விவசாயிகளின் நலனைப் பாதுகாக்கும் வகையில் தவெக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தேர்தல் வாக்குறுதியில் ஆட்சி அமைந்த அடுத்த நிமிடமே விவசாயிகளுக்கான கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ஆட்சி அமைந்த பிறகு குறிப்பிட்ட சில விவசாயிகளுக்கு மட்டும் குறிப்பிட்ட தொகையை நிர்ணயித்து கடன் தள்ளுபடி செய்துள்ளனர்.

விவசாயக் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விவசாயிகளின் பிரச்சனைகள், மேகதாது அணை விவகாரம், விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்டவற்றை சட்டப்பேரவையில் பேசுவோம் என தஞ்சாவூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியிருந்தார்.

சட்டப்பேரவை நாளை கூட இருக்கும் நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவைக்கு வந்து தவெக அரசு செய்யத் தவறிய பணிகள் குறித்து தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பக்கூடும் எண்ணத்தில் அதை தடுக்கவே கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தவெக அரசுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுப்பவர்கள், அரசின் செயல்பாடுகளில் உள்ள குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுபவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்வதை இலக்காகக் கொண்டு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.

தமிழக அரசின் வரலாற்றிலும், தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலும் இதுவரை இல்லாத ஒரு சூழலை தவெக அரசு உருவாக்க முயற்சித்து வருகிறது. இது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. இதை உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டரீதியாகவும் நீதியின் மூலமாகவும் வெற்றி பெற்று தமிழக மக்களுடன் துணை நிற்கும் இயக்கம் திமுக என்பதை நிரூபித்துக் காட்டுவார்.

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எதிர்க்கட்சிகள் சட்டப்பேரவையில் பேசக்கூடாது; உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக அரசுக்கு எதிராகக் கேள்வி எழுப்பக்கூடாது; அரசின் அவலங்களை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்ல கூடாது; பத்திரிகைகள் உள்ளிட்ட யாரும் அரசுக்கு எதிராகப் பேசக்கூடாது என்ற நோக்கிலேயே இந்த வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

தவெக அரசின் அவலங்களை எடுத்துச் சொல்லும் இடமாக சட்டப்பேரவையை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நிச்சயமாக அவையைப் பயன்படுத்துவார். குறிப்பாக விவசாயிகளின் பிரச்னைகளை சட்டப்பேரவையில் பேசுவதாக தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியிருந்தார். அதற்காகவே கைது நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

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