பட்ஜெட் கூட்டத்தை திசை திருப்பவே உதயநிதி நாடகம் - அமைச்சர் ஷாஜஹான் விமர்சனம்
ஊழலை ஒழித்துவிட்டால் த.வெ.க. ஆட்சி நிலைபெற்றுவிடும் என்று எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அச்சம் உள்ளதாக அமைச்சர் ஷாஜஹான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 5, 2026 at 9:08 PM IST
திருச்சி: பட்ஜெட் கூட்டத்தை திசை திருப்பவே உதயநிதி ஸ்டாலின் நாடகமாடியுள்ளார் என்று சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜஹான் லிமர்சித்துள்ளார்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாநில செயலாளரும், தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சருமான ஷாஜஹான் திருச்சி விமான நிலையத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 05) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அலர், "அடையாறு, கூவம் ஆற்றை தூய்மைப்படுத்த திட்ட அறிக்கை தயார் செய்ய இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஏழை, எளிய மக்கள் வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கான தொகை 3 லட்சத்தில் இருந்து 5 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து தரப்பு மக்களையும் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை உள்ளது. முஸ்லிம் மக்கள் ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ள 25 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது 35 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கபர்ஸ்தான் சாலை மேம்பாட்டிற்காக ரூ.34 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும், திருவள்ளுவர் தினத்தன்று காயிதே மில்லத் பெயரில் விருது வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முஸ்லிம் சமுதாயம் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
பத்தாண்டு கால தொலைநோக்கு திட்டத்துடன் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதிநிலை அறிக்கை மீதான எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் வழக்கமான ஒன்றுதான். நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது அதன் பயனை மக்கள் முழுமையாக அடைவார்கள்.
ஊழலை சரி செய்தாலே பல லட்சம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாடு நலம் பெறக்கூடிய திட்டங்கள் உருவாகும். இதைக் கண்டு தான் எதிர்க்கட்சிகள் பயப்படுகிறார்கள். ஊழலை ஒழித்தால் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி நிதி கிடைக்கும். அதன் மூலம் பல திட்டங்களை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வர முடியும். இவ்வாறு செய்தால் த.வெ.க.வின் ஆட்சி நிலைபெற்று விடும் என்ற அச்சம் தான் எதிக்கட்சிகளுக்கு உள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் மீதான புகாரின் அடிப்படையில் அவரை விசாரிப்பதற்காகத்தான் காவல்துறையினர் அவரை அழைத்து சென்றனர். அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் காவல்துறையினருக்கு இல்லை.
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உதயநிதி கைது என்பது தி.மு.க.வினர் ஏற்படுத்திய பரபரப்புதான். உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது அநாகரிகத்தின் உச்சம். இதை பொதுமக்களும், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் கண்டிக்கத்தான் செய்தார்கள். இன்று நடைபெற்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தை திசை திருப்பவே உதயநிதி ஸ்டாலின் இப்படி ஒரு நாடகமாடியுள்ளார். உதயநிதி ஸ்டாலினை காவல்துறையினர் அழைத்து சென்றபோது செய்தியாளர்கள் தாக்கப்பட்டது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது.
தமிழ்நாட்டின் கடன் சுமையை குறைக்க தமிழ்நாடு அரசால் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதை அனைத்தையும் ஒரே நாளில் சரி செய்ய முடியாது. தமிழ்நாட்டின் கடன் சுமையைக் குறைக்கவும், வருவாயைப் பெருக்கவும் தொடர்ந்து முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. விவசாய கடனில் 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரையிலான கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன. மற்ற வாக்குறுதிகளும் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப, வரும் ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்படும்” என்று அமைச்சர் ஷாஜஹான் தெரிவித்துள்ளார்.