ETV Bharat / state

சட்டமன்றத்தில் தனக்கான வாய்ப்பை உதயநிதி ஸ்டாலின் பயன்படுத்தவில்லை - அமைச்சர் அருண் ராஜ் விமர்சனம்

முதலமைச்சர் அவருடைய பதிலுரையில் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தெளிவாக விளக்கம் அளிப்பார் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் குறிப்பிட்டார்.

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் தனக்கான வாய்ப்பினை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என அமைச்சர் அருண்ராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.

தேசிய கண்தான இரு வார விழாவை முன்னிட்டு, ரோட்டரி சங்கம், ராஜன் கண் வங்கி சார்பில் சென்னை பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கண்தான விழிப்புணர்வு பேரணியை மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தொடங்கி வைத்தார்.

பேரணியை துவக்கி வைத்து பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "நாம் ஒவ்வொரு நிகழ்விற்கும் செல்லும்போது குறிப்பாக ரத்ததான முகாமிற்கு செல்லும்போது தானத்தில் சிறந்தது இரத்ததானம் என்றும், கண்தான முகாமிற்கு செல்லும்போது கண்தானம் தான் சிறந்தது என்றும், உணவு வழங்கும் நிகழ்வுகளுக்கு செல்லும்போது அன்னதானம் சிறந்தது என தெரிவிப்போம்.

ஆனால் என்னை பொருத்தவரை அனைத்து தானங்களுமே மிகவும் சிறந்த தானங்கள் தான். குறிப்பாக கண்தானம் என்பது ஒரு சிறந்த விஷயம். ஒருவர் இந்த உலகை ஏன் இந்த அழகான கடற்கரையை பார்ப்பதற்குகூட கண்பார்வை என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது. எத்தனையோ நபர்கள் கண்பார்வை இல்லாமல் இருக்கின்றனர் . ஒருவர் கண்தானம் வழங்குவதன் மூலம் இரண்டு பேருக்கு நம்மால் பார்வையை வழங்க இயலும். மரணம் அடைந்த ஒருவரின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்வதன் மூலம் பலருக்கு மறுவாழ்வு கிடைக்கிறது. இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு குறைவாக உள்ளது. பொதுமக்களுக்கு உறுப்புகளை தானம் செய்வது குறித்து நாம் இன்னும் நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டி உள்ளது.

மறைந்த இயக்குநரும், திரைப்பட நடிகருமான பாக்யராஜ் கண்தானம் செய்திருந்தார். இந்த நிகழ்வு தெரிய வந்த பிறகு 600 நபர்கள் தாமாக முன்வந்து கண்தானம் வழங்க முன்வந்துள்ளனர். எனவே பிரபலங்களும் இதுபோன்று நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பதன் மூலம் பொது மக்களுக்கு ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு கிடைக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: கிராமப்புற டாஸ்மாக் மதுகடைகள் விவகாரம் - முதல்வர் விஜய்க்கு கமல் ஹாசன் கடிதம்

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் கேள்வி கேட்பது என்பது அவர்களுடைய கடமை. நியாயமான கோரிக்கைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பும்போது நிச்சயம் முதலமைச்சர் அதற்கான பதிலை அளிப்பார். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேசும்போது திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு மிக சிறப்பாக இருந்தது போன்றும், இந்த 100 நாட்களில் தான் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது என்பது போன்ற ஒரு மாயையை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியுள்ளார்.

சட்டமன்றத்தில் எந்த ஒரு உறுப்பினராக இருந்தாலும் தற்போது சமூகத்தில் நிலவும் சூழ்நிலை, மக்களின் எண்ணங்கள் ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கக் கூடிய வகையில் அவருடைய பேச்சுக்கள் இருக்க வேண்டும்.
முதலமைச்சர் தலைமையிலான இந்த அரசு அமைந்த உடன் பெண்கள் பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு, பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.

இப்படிப்பட்ட நிலையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இப்போது தான் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்தது என்கின்ற தோற்றத்தை திட்டமிட்டு உருவாக்கும் வகையிலும், இந்த அரசிற்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையிலும் பேசியுள்ளார்.

ஆனால் மற்ற எதிர்கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்கள் யாரும் அப்படி பேசவில்லை. என்னைப் பொருத்தவரை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சட்டமன்றத்தில் தனக்கான வாய்ப்பினை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்று நினைக்கிறேன். முதலமைச்சர் அவருடைய பதிலுரையில் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தெளிவாக விளக்கம் அளிப்பார்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

OPPORTUNITY
உதயநிதி ஸ்டாலின்
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
TN ASSEMBLY 2026
MINISTER ARUN RAJ

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.