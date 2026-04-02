உதயநிதி ஸ்டாலின் சொத்து மதிப்பு ரூ.20.64 கோடி; பிரமாணப் பத்திரத்தில் தகவல்
உதயநிதி ஸ்டாலின் தன்னிடம் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் எதுவும் இல்லை என்றும், தனது மனைவியிடம் ரூ.1.87 கோடி மதிப்புள்ள 1,600 கிராம் தங்க நகைகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 2, 2026 at 7:27 PM IST
சென்னை: துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனக்கு ரூ.12.92 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகளும், ரூ.7.72 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளும் இருப்பதாக தனது வேட்புமனு பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்நிலையில், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 2வது முறையாக போட்டியிடும் தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ,சென்னை ஐஸ் ஹவுஸ் அருகே பெசன்ட் சாலையில் உள்ள அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி ஆர்.சுகந்தியிடம் தமது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார். அத்துடன் அவர் தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாண பத்திரத்தின் மூலம் அவருடைய சொத்து மதிப்பு குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அவருடைய வருமான வரிக்கணக்கில் காட்டப்பட்ட ஆண்டு வருமானமாக 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.4.69 லட்சமும், 2021-22-ஆம் ஆண்டில் ரூ.2.79 கோடியும், 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.7.94 கோடியும், 2023-24-ஆம் ஆண்டில் ரூ.10.26 லட்சமும், 2024-25-ஆம் ஆண்டில் ரூ.10.40 லட்சமும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் மனைவி கிருத்திகா உதயநிதியின் பெயரில் ரூ.13.25 கோடி அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாகவும், அவருக்கு அசையா சொத்துகள் எதுவும் இல்லை என்றும் பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவருடைய வருமானம், 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.19.18 லட்சம் என்றும், 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.37.82 லட்சம் , 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.38.09 லட்சம், 2023-24-ஆம் ஆண்டில் ரூ.44.94 லட்சம், 2024-25-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.2.92 கோடி என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் கையில் ரொக்கமாக 50 ஆயிரம் ரூபாயும், மனைவி கிருத்திகா கையில் ரொக்கமாக 75 ஆயிரம் ரூபாயும் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ரூ.1 கோடி கொள்முதல் மதிப்பில் டிஃபெண்டர் காரும், 23 லட்ச ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இன்னோவா காரும் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவருடைய மனைவிக்கு சொந்தமாக வாகனம் ஏதும் இல்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் தன்னிடம் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் எதுவும் இல்லை என்றும், தனது மனைவியிடம் ரூ.1.87 கோடி மதிப்புள்ள 1,600 கிராம் தங்க நகைகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு, வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்க தான் எந்தவிதமான கடனும் செலுத்த வேண்டியது இல்லை என்றும், தனிநபர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடன் ரூ.1.55 லட்சம் இருப்பதாகவும் பிரமாண பத்திரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த 2023-ஆண்டு சென்னை உள்அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் விதமாக பேசியதாக தன் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டு, அதுதொடர்பாக 10 குற்றவியல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும், ஆனால் அதில் தண்டனை எதுவும் பெறவில்லை என்றும் பிரமாணப் பத்திரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.