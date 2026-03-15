விசாரணை அமைப்புகளை வைத்து மிரட்டி கூட்டணியை உருவாக்கிய பாஜக - உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
அரசின் திட்டங்களால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் பயனடைந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
Published : March 15, 2026 at 11:20 PM IST
சென்னை: அமலாக்கத் துறை, சிபிஐ, வருமான வரித் துறை போன்ற விசாரணை அமைப்புகளை வைத்து மிரட்டி உருவாக்கப்பட்ட கட்டாயக் கூட்டணிதான் பாஜக கூட்டணி என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.
சென்னை புரசைவாக்கத்தில் நடைபெற்ற திமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
நான் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு 2 நாட்களில் சென்று விடுவேன். அதற்கு முன் உங்களிடம் ஆசி பெற வந்தேன். நமது முதலமைச்சர் தினம் தினம் பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து வந்திருக்கிறார். அரசின் திட்டங்களால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பயனடைந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள்.
விடியல் பயணம், காலை உணவு திட்டம், தமிழ் புதல்வன் மற்றும் புதுமைப்பெண் திட்டம் என நம் திட்டங்களை பட்டியலிடலாம். அன்பு கரங்கள் திட்டம் மூலம் 12 ஆயிரம் குழந்தைகள் மாதம் 2000 ரூபாய் பெற்று வருகிறார்கள். மீண்டும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைத்தால் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத்தொகை, 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார். தாயுமானவர் திட்டம், இதுவரை இந்தியாவில் வேறு எங்கும் அறிவிக்கவில்லை. முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீட்டுக்கே சென்று வழங்கி வருகிறார்கள்.
புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் அதனை ஏற்க மாட்டோம் என்று கூறியவர் நம் முதலமைச்சர். ED ,CBI, IT சோதனை எல்லாம் பாஜக அரசு செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது. பல்வேறு சோதனை அமைப்புகளை வைத்து மிரட்டி உருவாக்கிய கட்டாயக் கூட்டணிதான் பாஜகவின் கூட்டணி. பீகாரில் நிதிஷ் குமார் 10 முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர். இன்று அவருடைய நிலையை பாருங்கள். தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுகவை பாஜக விழுங்கி சாப்பிட்டு துப்பிவிடும். பாஜகவை பார்த்து பயப்படாத ஒரே இயக்கம் திமுகதான்.
அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு நமது கண்களுக்கு வெற்றி மட்டும் தான் தெரிய வேண்டும். முதலமைச்சர் கூறுவதைப் போல இந்த தேர்தல், தமிழ்நாடு vs டெல்லி என்று தான் இருக்கும் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.