தொடர் மழை எதிரொலி... வெள்ளத்தில் மூழ்கிய 50 ஆயிரம் வாழைகள் - படகில் சென்று அறுவடை செய்த விவசாயிகள்!

வெள்ள நீர் தோட்டத்திற்குள் புகுந்ததால், சுமார் 50 ஆயிரம் வாழை மரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

நீர் புகுந்த தோட்டத்திற்குள் படகில் சென்று விவசாயிகள் வாழைத் தார்களை எடுத்து வந்தனர்.
நீர் புகுந்த தோட்டத்திற்குள் படகில் சென்று விவசாயிகள் வாழைத் தார்களை எடுத்து வந்தனர். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 1:33 PM IST

தூத்துக்குடி: கடும் மழையின் காரணமாக அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த வாழைத்தார்கள் வெள்ளநீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருமழை தீவிரமடைந்து, பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. தென் மாவட்டங்களான திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழை பதிவாகியுள்ளது. இதனால் தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

கன மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், விவசாயிகள் கடும் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கன மழையின் காரணமாக தாமிரபரணி ஆற்றின் கடைசி தடுப்பணையான ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டில் இருந்து, லட்சக்கணக்கான கன அடி நீர் வீணாக கடலுக்கு சென்றது.

அதை கருத்தில் கொண்டு ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டில் உள்ள தென்கால்வாயில் இருந்து பாசனத்திற்காக குளங்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. அதிகளவு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால், செம்மறிகுளம் கஸ்பா பகுதிக்கு வந்த வெள்ளம் அப்படியே வாழை தோட்டத்திற்குள் புகுந்துள்ளது.

வாழைகளை படகில் மீட்டு வரும் விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், வாழை தோட்டம் கடல் போல் காட்சியளிக்கிறது. வெள்ள நீர் தோட்டத்திற்குள் புகுந்ததால், சுமார் 50 ஆயிரம் வாழை பயிர்களும், அதன் ஊடுபயிராக பயிரிடப்பட்டிருந்த பப்பாளி மரங்களும் பெரும் சேதம் அடைந்தன. குறிப்பாக, வாழை தார்கள் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நேரத்தில் இப்படி வெள்ள சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், படகுகள் உதவியுடன் வாழைத்தார்களை அறுத்து விவசாயிகள் கரைக்கு கொண்டுவரும் காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. விவசாயிகள் வெள்ள நீரில் சுமார் 300 மீட்டர் படகில் சென்று, வாழைத்தார்கள் அறுவடை செய்து அதனை படகில் ஏற்றி மீண்டும் கரைக்கு கொண்டு வருகின்றனர். இதனிடையே, தொடர் மழை காரணமாக வாழைத்தார்களுக்கு போதிய விலை கிடைக்காத காரணத்தினால் அறுவடை செய்த வாழைத்தார்கள் அனைத்தும் வெளி மாவட்டங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: சென்னையை நெருங்கும் டித்வா புயல்: கடலோர பகுதிகளுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்

மேலும், வடமேற்கு பருவமழையால் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களுக்கு அரசு தங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், ஆபத்தான முறையில் படகில் அதிகபடியான வாழைத்தார்களை விவசாயிகள் ஏற்றி வருவதால், நீரில் மூழ்கிய பயிர்களில் இருந்து அறுவடைக்கு தயராக இருக்கும் விளைபொருட்களை மீட்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

