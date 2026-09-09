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மதுரை அருகே பைக் மீது இரும்பு ராடு விழுந்து விபத்து; ஜல்லிக்கட்டு வீரர்கள் இருவர் உயிரிழப்பு

சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த சோழவந்தான் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பைக் மீது விழுந்த இரும்பு ராடு
பைக் மீது விழுந்த இரும்பு ராடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 5:02 PM IST

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மதுரை: சோழவந்தான் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது லாரியில் இருந்து இரும்பு ராடு விழுந்த விபத்தில், ஜல்லிக்கட்டு வீரர்கள் இருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகே உள்ள சித்தாலங்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் ராகுல். இவர்கள் இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்கள். ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று வந்த இருவரும், பல்வேறு போட்டிகளில் இணைந்து களம் கண்டு பரிசுகளையும் வென்றுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், நேற்று (செப்டம்பர் 9) இரவு இருவரும் இரு சக்கர வாகனத்தில் மதுரை - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது மதுரையை அடுத்த நகரி பகுதி அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, அந்த வழியாகச் சென்ற அடையாளம் தெரியாத கனரக வாகனத்தில் இருந்து திடீரென இரும்பு ராடு ஒன்று சாலையில் விழுந்ததுள்ளது.

உயிரிழந்த இளைஞர்கள்
உயிரிழந்த இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த இரும்பு ராடு, இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் ராகுல் மீது பலமாக மோதியது. இதில் இருவரும் நிலை தடுமாறி இரு சக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்ததில், பலத்த காயமடைந்தனர். எதிர்பாராதவிதமாக நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில், இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்.

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விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த சோழவந்தான் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மதுரை இராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த காவல் துறையினர், விபத்தை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் கனரக வாகனம் நிற்காமல் சென்ற நிலையில், அதன் அடையாளம் மற்றும் ஓட்டுநர் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், சாலையில் விழுந்த இரும்பு ராடு எந்த வாகனத்தில் ஏற்றிச் செல்லப்பட்டது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இணைபிரியா நண்பர்களாகவும், ஜல்லிக்கட்டு களத்தில் ஒன்றாகப் பங்கேற்ற வீரர்களாகவும் வலம் வந்த 2 இளைஞர்கள் ஒரே விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் சித்தாலங்குடி கிராம மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

JALLIKATTU
2 YOUTH KILLED IN ACCIDENT
இரும்பு ராடு விழுந்து விபத்து
மதுரை
MADURAI ACCIDENT

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