மதுபோதையில் காரை அதிவேகமாக இயக்கி விபத்து - இருவர் கைது
காரின் டயரில் இருந்து தீப்பொறிகள் பறக்கும் காணொளி காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
Published : July 19, 2026 at 3:38 PM IST
சேலம்: மதுபோதையில் காரை அதிவேகமாக இயக்கி விபத்தை ஏற்படுத்திய இளைஞர்கள் இருவரை காவல்துறைனர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சேலம்-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சீலநாயக்கன்பட்டியில் இருந்து உடையாப்பட்டி நோக்கி அதிவேகத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்த சொகுசு கார் ஒன்று, இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் என ஏழு வாகனங்கள் மீது அடுத்தடுத்து மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுள்ளது. அப்போது காரின் பின்பக்க டயர் வெடித்து காரின் ஆக்சில் சாலையில் உரசி தீப்பொறி பறந்தபோதும் கார் நிற்காமல் சென்றுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு அச்சம் தரும் வகையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த அந்த காரைப் பார்த்து சாலையில் சென்றவர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதையடுத்து, சிலர் தங்களது இருசக்கர வாகனங்களில் அந்த காரைத் துரத்திச் சென்று மடக்கிப் பிடித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, காரில் இருந்த இரண்டு இளைஞர்களை வெளியேற்றினர். அப்போது அவர்கள் இருவரும் மதுபோதையில் இருந்தது தெரிய வந்தது. பின்னர் இதுகுறித்து கிச்சிப்பாளையம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், இரண்டு இளைஞர்களையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், சேலம் கொண்டலாம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த திருமுருகன் (வயது 21), தீப குரு (வயது 17) என்பது தெரிய வந்தது. இவர்கள் இருவரும் நேற்றிரவு பனமரத்துபட்டியில் உள்ள நண்பர் ஒருவரின் பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்டு மது அருந்தியதும், காரை பனமரத்துப்பட்டியில் இருந்து உடையாப்பட்டி நோக்கி ஓட்டி வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
நெடுஞ்சாலையில் தீப்பொறி பறக்க கார் ஓட்டிய போதை ஆசாமிகள்#carfire | #salem | #drukendrive | #carfireaccident | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/gYCdtTmU1v— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 19, 2026
இதையடுத்து, இளைஞர்கள் இருவரையும் கிச்சிப்பாளையம் காவல்துறையினர் கைது செய்து மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் அவர்களை நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கும் நடவடிக்கையை ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே, அதிவேகத்தில் இயக்கப்பட்ட கார் மோதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்த ஒருவர் தனது இரண்டு கால்களையும் இழந்துள்ளதாகவும், பல இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்கள் சேதமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இளைஞர்கள் கார் ஓட்டிச் சென்ற பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கைப்பற்றியும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
காரின் டயரில் இருந்து தீப்பொறிகள் தெறிக்கும் காணொளி காட்சிகள், புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.