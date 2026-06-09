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மதுரை ரயில் பயணிகளிடம் நூதன முறையில் செல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்ட 2 இளைஞர்கள் கைது

கைது செய்யப்பட்ட விக்னேஷ் மீது ஜெய்ஹிந்த்புரம் காவல் நிலையத்தில் ஏற்கனவே கொலை மற்றும் திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

விக்னேஷ் (வலது) மற்றும் விஷால் (இடது)
விக்னேஷ் (வலது) மற்றும் விஷால் (இடது) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 1:51 PM IST

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மதுரை: ரயில்களில் பயணம் செய்பவர்களிடம் நூதன முறையில் செல்போன் பறிப்பில் ஈடுப்பட்ட 2 இளைஞர்களை ரயில்வே காவல் துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் ரயில் பயணம் மிகவும் பாதுகாப்பானதாக கருதப்பட்டாலும், சில சமூக விரோதிகள் ரயில் பயணிகளை குறி வைத்து செல்போன் பறிப்பு மற்றும் கற்கள் வீசுதல் போன்ற குற்றச் செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, மதுரை ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் ரயில்கள் மெதுவாக நகரும் நேரத்தில், படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்து பயணம் செய்பவர்களிடம் செல்போன்களை பறிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்திருந்தன.

இதையடுத்து, இந்த குற்ற செயலில் ஈடுபடும் கும்பலை கைது செய்ய மதுரை ரயில்வே காவல் ஆய்வாளர் சாவித்ரி தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இந்த தனிப் படையினர் சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதிகளில் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இதனிடையே, கடந்த 6 ஆம் தேதி கோயம்புத்தூரில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு சென்ற ரயிலின் பொதுப் பெட்டியில் படியில் அமர்ந்து பயணம் செய்த ஒருவரின் மீது கல் எறிந்து, அவரது செல்போனை ஒரு கும்பல் பறித்து சென்றது. இது தொடர்பாக ரயில்வே காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை ரயில்வே காவல் துறையினர் கண்டறிந்தனர். விசாரணையில், மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரத்தை சேர்ந்த விக்னேஷ் (30) மற்றும் விஷால் (18) ஆகியோர் இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.

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விக்னேஷ் மீது ஜெய்ஹிந்த்புரம் காவல் நிலையத்தில் ஏற்கனவே கொலை மற்றும் திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும், தொடர்ந்து இது போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர். மேலும், இருவரும் தண்டவாள ஓரங்களில் அமர்ந்து மது அருந்தி விட்டு, ரயில் பயணிகளை குறி வைத்து செல்போன் பறிப்பு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, மதுரை இருப்புப்பாதை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சாவித்திரி தலைமையிலான குற்றப்பிரிவு தனிப்படையினர் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் இணைந்து இருவரையும் கைது செய்து, பறிக்கப்பட்ட செல்போனை மீட்டனர். இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

MOBILE PHONES SNATCHING IN TRAIN
MADURAI MOBILE THEFT CASE
ரயில் செல்போன் பறிப்பு கும்பல்
ரயில்வே பாதுகாப்பு படை
MADURAI TRAIN MOBILE THEFT CASE

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