வேலூரில் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்ட பலே கில்லாடிகள் கைது... சிக்கியது எப்படி?
குடியிருப்பு பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் யாரேனும் சுற்றித் திரிந்தால், உடனடியாக தகவல் அளிக்க வேண்டும் என குடியாத்தம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 22, 2025 at 2:13 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே வாகன திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவரை கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்து 7 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பகுதியில் அடிக்கடி இருசக்கர வாகனங்கள் திருடு போவதாக தொடர் புகார் எழுந்து வந்தது. இந்நிலையில், நெல்லூர்பேட்டை பகுதியில் குடியாத்தம் நகர போலீசார் நேற்று (நவ.21) வழக்கம்போல் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அப்போது, அந்த வழியாக சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் வேகமாக வந்த இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திய போலீசார், அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சோதனையில் வாகனத்திற்கான எந்தவித ஆவணங்களும் அவர்களிடம் முறையாக இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்து சென்ற போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், அவர்கள் சித்தாத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த கமல் என்ற சொக்கால மணி (28) மற்றும் அம்மன்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த தனசேகர் (34) என்பது தெரியவந்தது.
மேலும், அவர்கள் இருவரும் குடியாத்தம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் என்பதும் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அதையடுத்து, சொக்கால மணி மற்றும் தனசேகரிடம் நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், அவர்கள் மறைத்து வைத்திருந்த 7 இருசக்கர வாகனங்களும் இருக்குமிடமும் தெரியவந்தது.
தொடர்ந்து, இருசக்கர வாகனங்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி, அவர்கள் மீது திருட்டு குற்றம் மட்டும் தான் உள்ளதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் குற்றச்செயல்களில் தொடர்புள்ளதா? என தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து குடியாத்தம் நகர காவல்துறையினர் கூறியதாவது, “வாகன தணிக்கையின் போது, பைக்கில் வந்தவர்கள் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டதால், சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவர்களிடம் முறையான ஆவணங்கள் இல்லை. மேலும், இருவரும் முன்னுக்குப்பின் முரணாகப் பதிலளித்ததால் அவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், கடந்த சில மாதங்களாக குடியாத்தம் பகுதிகளில் உள்ள இருசக்கர வாகனங்களைத் அவர்கள் திருடியது உறுதி செய்யப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் மறைத்து வைத்திருந்த 7 இருசக்கர வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்துள்ளோம். திருட்டு மட்டுமின்றி, இவர்கள் பிற குற்றச்செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளதால், தொடர்ந்து விசாரித்து வருகிறோம். இந்நிலையில், பொதுமக்களும் தங்களின் வாகனங்களை பாதுகாப்பாக நிறுத்தவும், குறிப்பாக சிசிடிவி உள்ள இடங்களாக பார்த்து நிறுத்த வேண்டும்" என்றும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.