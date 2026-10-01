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கிணறு தோண்டிய போது சோகம்... மண் சரிந்து 2 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு; திருவண்ணாமலையில் சோகம்

தொழிலாளர்களின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி, அவர்களின் உறவினர்கள் போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மணி சரிந்து தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த கிணறு கட்டுமானப் பகுதி
மணி சரிந்து தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த கிணறு கட்டுமானப் பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 6:40 PM IST

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திருவண்ணாமலை: கிணறு தோண்டிய போது மண் சரிந்ததில் இருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் திருவண்ணாமலையில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியை அடுத்துள்ளது கஸ்தம்பாடி கிராமம். இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த தஞ்சி என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில், கடந்த ஒரு மாதமாக புதிதாக கிணறு தோண்டும் பணி நடைபெற்று வந்துள்ளது.

இந்த பணியில் கருங்காலிகுப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வமணி (45), ரவிச்சந்திரன் (45) உள்ளிட்ட 4 பேர் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, நேற்று இரவு பெய்த மழையால் கிணறு வேலை நடைபெறும் இடங்களில் மணல் ஈரப்பதமாக இருந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று மதியம் சுமார் 1 மணியளவில் கிணறு தோண்டும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது, ஈரப்பதத்துடன் இருந்த மண் திடீரென சரிந்து விழுந்துள்ளது. இதில் செல்வமணி, ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 4 பேரும் மண்ணுக்குள் புதைந்தனர். இதில் செல்வமணியும், ரவிச்சந்திரனும் மூச்சுத் திணறி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

மற்ற இருவரில் ஒருவர் ஆபத்தான நிலையில், ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மற்றொருவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். இதையடுத்து, மண்ணுக்குள் புதைந்து உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டனர்.

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தகவல் கொடுக்கவில்லை

ஆனால், விபத்து குறித்து காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல், உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் டிராக்டர் மூலமாக அவர்கள் கொண்டு சென்றுள்ளனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர், டிராக்டரை மடக்கிப் பிடித்து, அதில் இருந்த 2 தொழிலாளர்களின் உடல்களையும் கைப்பற்றி, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், டிராக்டர் உரிமையாளர் உள்ளிட்டோரை தேடி வருகின்றனர்.

உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை பார்த்து அவர்களின் குடும்பத்தினர் கதறி அழுதது காண்பவர்களை கலங்க செய்தது. இதனிடையே, தொழிலாளர்களின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி, அவர்களின் உறவினர்கள் போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

விசாரணையின் முடிவிலேயே இந்த விபத்துக்கான முழுமையான காரணம் தெரியவரும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ஆரணி
கிணறு
மண் சரிந்து
தொழிலாளர்கள்
ARANI DEATH

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