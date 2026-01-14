கரும்பு ஆலை தொட்டிக்குள் விழுந்து 2 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு; சிவகங்கை அருகே சோகம்
தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பில் ஆலை நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டியதாக உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
சிவகங்கை: கரும்பு ஆலையில் சர்க்கரை தயாரிப்பின் போது உபரியாக கிடைக்கும் 'மொலாசஸ்' எனும் திரவத்தை சேமித்து வைக்கும் தொட்டிக்குள் விழுந்து 2 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், படமாத்தூர் பகுதியில் தனியார் கரும்பு ஆலை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆலையில், கடந்த 21-ஆம் தேதி முதல் கரும்பு அரைக்கும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இங்கு சர்க்கரை தயாரிப்பின் போது கிடைக்கும் உபரி திரவமான 'மொலாசஸ்', மதுபான ஆலைகளுக்கு அனுப்புவதற்காக மிகப் பெரிய தொட்டிகளில் சேமித்து வைக்கப்படுவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், இந்த சேமிப்புத் தொட்டிகளில் பராமரிப்புப் பணி இன்று நடைபெற்றது. அப்போது அந்த பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இரு தொழிலாளர்கள், எதிர்பாராத விதமாக ஒரு தொட்டிக்குள் தவறி விழுந்தனர். இதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
இது குறித்து தகவலறிந்து தீயணைப்புத் துறையினர் வருவதற்கு முன்னதாகவே, ஆலை நிர்வாகத்தினர் இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு, உடற்கூறு ஆய்வுக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள், சிவகங்கை அருகே உள்ள கரும்பாவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மோகன சுந்தரம் (35) மற்றும் சிவகங்கை - மதுரை மெயின் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த பொன்னழகு (59) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து திருப்பாச்சேத்தி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆலையில் முறையான பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டதா? பணியின் போது தொழிலாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டதா?என்பது உள்ளிட்டை குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இதனிடையே, தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பில் ஆலை நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டியதாகக் குற்றஞ்சாட்டும் பொதுமக்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள், சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி 2 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்புக்கு பொறுப்பாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர். மேலும், உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.