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தாய்லாந்தில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.6 கோடி மதிப்புடைய உயர் ரக கஞ்சா பறிமுதல்

வடமாநில பெண் பயணிகளின் உடைமைகளை சோதித்த போது, உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா எனப்படும் போதைப்பொருட்கள் மறைத்து கடத்தி வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 1:41 PM IST

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சென்னை: தாய்லாந்தில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.6 கோடி மதிப்புடைய உயர் ரக கஞ்சா சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் விமானத்தில் பெரிய அளவில் போதைப்பொருள் கடத்தி வரப்படுவதாக விமான நிலைய சுங்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

அந்த தகவலின் அடிப்படையில், சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, தாய்லாந்து நாட்டுத் தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று நேற்று (ஆக. 26) சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அதில் வந்த பயணிகளை சுங்க அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்தனர்.

அப்போது, விமானத்தில் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த இரு பெண் பயணிகள் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுலாப் பயணியாக சென்று விட்டு சென்னைக்கு வந்தனர். அந்த பயணிகள் சுங்கத்துறை சோதனை வரிசையில் இருக்காமல் அங்கிருந்து வெளியேற முயன்றதாக தெரிகிறது.

அதனால் சந்தேகமடைந்த சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் அவர்களை நிறுத்தி, விசாரித்துள்ளனர். அப்போது அந்த பெண் பயணிகள், முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசியுள்ளனர். அதனால், சுங்க அதிகாரிகள் அவர்களுடைய உடைமைகளை முழுமையாக பரிசோதித்தனர்.

அதில், ரகசிய அறையில் பதப்படுத்தப்பட்ட தாய்லாந்து நாட்டு உணவுப்பொருட்கள் பாக்கெட்டுகள் இருந்துள்ளன. அதைப் பார்த்து சந்தேகமடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அந்த 8 பொட்டலங்களையும் பிரித்துப் பார்த்த போது, அதனுள் உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா எனப்படும் போதைப்பொருட்கள் மறைத்து கடத்தி வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதில் மொத்தமாக 6.089 கிலோ போதைப் பொருள் இருந்துள்ளது. அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.6 கோடி என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, 2 வடமாநில பெண் பயணிகளையும் கைது செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

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தொடர்ந்து அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், இவர்கள் சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தும் கும்பலின் கடத்தல் குருவியாக செயல்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து, இந்த போதைப்பொருளை வடமாநில பெண் பயணிகள் சென்னையில் யாரிடம் கொடுக்கக் கொண்டு வந்தனர்? என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், போதைப்பொருள் கடத்தல் பயணிகள் இருவர் மீதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டம் சுங்க சட்டம் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த அதிகாரிகள், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்துள்ளனர். மேலும், இவர்கள் பின்னணியில் யார் யார் உள்ளனர்? சர்வதேச போதைப்பொருள் கும்பலுடன் இவர்களுக்கு தொடர்புள்ளதா? என பல்வேறு கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

GANJA SEIZED IN CHENNAI AIRPORT
CHENNAI AIRPORT
CANNABIS SMUGGLED FROM THAILAND
கஞ்சா பறிமுதல்
RS6 CRORE WORTH GANJA SEIZED

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