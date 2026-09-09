கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி மூதாட்டியிடம் தங்க சங்கிலி பறிப்பு: இரண்டு பெண்கள் கைது
மூதாட்டியிடம் தங்க சங்கலியை பறித்து சென்ற சம்பவம் தொடர்பாக சென்ட்ரல் ரயில்வே காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 9, 2026 at 4:06 PM IST
சென்னை: சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி மூதாட்டியிடம் தங்க சங்கிலியை பறித்து சென்ற இரண்டு பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சியைச் சேர்ந்தவர் மூதாட்டி பாப்பாத்தி (வயது 61). இவர் சொந்த அலுவல் காரணமாக சென்னைக்கு வந்துவிட்டு கடந்த செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி சென்னை - கோவை இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஈரோடு செல்வதற்காக சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் வந்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, நடைமேடையில் உள்ள இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த மூதாட்டி, ரயில் நிலையத்துக்குள் ரயில் நுழைந்ததும் எழுந்து நின்றார்.
அப்போது ரயிலில் ஏறுவதற்காக பயணிகள் முண்டியடித்துக் கொண்டு ஓடினர். அந்த சமயத்தில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி, பர்தா அணிந்திருந்த மூன்று பெண்கள், மூதாட்டி பாப்பாத்தி அணிந்திருந்த மூன்று சவரன் தங்க செயினை திருடிச் சென்றுள்ளனர். ரயிலில் ஏறிய பிறகு தனது கழுத்தை பார்த்தபோது, தங்க சங்கிலி காணாமல் போனதை மூதாட்டி அறிந்துள்ளார்.
இதுக்குறித்து சென்ட்ரல் ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் மூதாட்டி பாப்பாத்தி புகார் அளித்தார். அதன் பேரில் காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, பர்தா அணிந்த மூன்று பெண்கள் மூதாட்டி பாப்பாத்தியின் தங்க சங்கலியை பறித்து சென்றது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் நடத்திய தீவிர தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர், பெரியமேடு பகுதியில் பதுங்கியிருந்த மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவை சேர்ந்த பாரதி (வயது 70), பூஜா (வயது 28) ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இவர்களில் பாரதி என்பவர், கர்நாடக மாநிலம் குல்பர்கா என்னும் பகுதியில் பல ஆண்டுகள் தங்க நகைகளை திருடி வந்ததும், அப்போது காவல்துறையினரிடம் சிக்காமல் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளார் எனவும் தெரியவந்தது.
|இதையும் படிங்க: சிவகங்கையில் 5 சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரம் - தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்தது மதுரை அமர்வு
மேலும், தலைமறைவாக உள்ள மற்றொரு பெண்ணை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கெல்லாம் நகை திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர் எனவும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கைது செய்யப்பட்ட பாரதி, பூஜா ஆகிய இருவரையும் சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் காவல்துறையினர் ஆஜர்படுத்தினர். இவர்களை செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து, இரண்டு பெண்களும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.