கருவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து சட்டவிரோத கருக்கலைப்பு - 2 பெண்கள் கைது
முறையாக கருக்கலைப்பு செய்யாததால் கர்ப்பிணியின் உடல்நிலை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 4:57 PM IST
தருமபுரி: கருவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து, சட்டவிரோத கருக்கலைப்பு செய்த 2 பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி அடுத்த பாளையம்புதூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் திருநீலகண்டன் - நவநீதா தம்பதி. இவர்களுக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்நிலையில், நவநீதா மூன்றாவதாக கர்ப்பம் தரித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தருமபுரி மாவட்டம் மிட்டாநூலஅள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த இடைத்தரகர் பச்சையம்மாள், நவநீதாவிடம் அவரது கருவில் என்ன குழந்தை வளர்கிறது என்பதை ஸ்கேன் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று கூறியுள்ளார். இதையடுத்து, பச்சையம்மாள், கர்ப்பிணியான நவநீதாவை ஸ்கேன் செய்வதற்காக கற்பகம் என்ற பெண்ணிடம் அழைத்து சென்றுள்ளார்.
ஸ்கேன் செய்து பார்த்ததில் நவநீதாவின் கருவில் வளர்வது பெண் சிசு தெரிய வந்தது. ஏற்கனவே நவநீதாவிற்கு 2 பெண் குழந்தைகள் இருப்பதால், தற்போதும் பெண் சிசு தனது கருவில் வளர்வதை அவர் விரும்பவில்லை என்று தெரிகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பச்சையம்மாள், நவநீதாவிடம் கருவை கலைத்துவிடலாம் என்று கூறியுள்ளார். இதற்கு நவநீதாவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதையடுத்து, பச்சையம்மாளின் வீட்டில் வைத்து கற்பகம் என்ற பெண் மூலம், நவநீதா கருவில் இருந்த பெண் சிசுவை சட்டவிரோதமாக கலைத்துள்ளனர்.
அதன் பின்னர் வீட்டிற்கு வந்த நவநீதாவிற்கு அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. முறையான கருக்கலைப்பு செய்யாததால், அவரது உடல்நிலை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, தருமபுரி தனியார் மருத்துவமனையில் நவநீதாவை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்தனர்.
அங்கு சிகிச்சையளித்த மருத்துவர்கள், முறையற்ற கருக்கலைப்பினால் தான் நவநீதாவிற்கு அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு ஏற்பட்டு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதுகுறித்து தருமபுரி வட்டார மருத்துவக்குழுவிற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, தருமபுரி மாவட்ட சுகாதார பணிகள் இணை இயக்குநர் பாரதி மற்றும் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சரஸ்குமார் தலைமையிலான மருத்துவக்குழு அதிகாரிகள், கருக்கலைப்பு நடந்த வீட்டிற்கு சென்று இடைத்தரகராக இருந்த பச்சையம்மாளிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
பச்சையம்மாளிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், கருக்கலைப்பு செய்த கற்பகம் என்ற பெண்ணை மருத்துவக்குழு அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர். இந்த சட்டவிரோத கருக்கலைப்பு குறித்து தருமபுரி வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சரஸ்குமார், அதியமான்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.
இந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, கற்பகம் மற்றும் பச்சையம்மாள் ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். கற்பகத்திடம் இருந்த மருத்துவ உபகரண பொருட்களையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். கற்பகம் இதற்கு முன்பு இரண்டு முறை சட்டவிரோதமாக கருவில் உள்ள சிசுவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து, கருக்கலைப்பு செய்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.