மேகமலை போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக இருசக்கர வாகன பேரணி - போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு
மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கூட்டமாக இருசக்கர வாகனங்களில் செல்ல அனுமதி வழங்க முடியாது; இதனால் சட்டம்–ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று போலீசார் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 29, 2026 at 4:00 PM IST
மதுரை: மேகமலை போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து, உசிலம்பட்டியில் இளைஞர்கள் திட்டமிட்டிருந்த இருசக்கர வாகன பேரணிக்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 98 மலைக்கிராம மக்களை வனத்துறையினர் வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வருஷநாடு சுற்று வட்டார மலைக்கிராம மக்கள் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலையம் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போராட்டம் இன்று நான்காவது நாளை எட்டியுள்ளது. மலைக்கிராம மக்களின் வாழ்வாதார உரிமையை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி பல்வேறு தரப்பினரும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், மலைக்கிராம மக்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் சார்பில் இருசக்கர வாகனப் பேரணி நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. உசிலம்பட்டி தேவர் சிலை பகுதியில் இருந்து தேனி மாவட்டம், கடமலைக்குண்டு வரை 100-க்கும் மேற்பட்டோர் இருசக்கர வாகனங்களில் பேரணியாகச் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தனர்.
பேரணியை முன்னிட்டு, உசிலம்பட்டி டி.எஸ்.பி. ஜெய்கணேஷ் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். உசிலம்பட்டி அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை அருகே பேரணியாகச் செல்ல முயன்ற இளைஞர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கூட்டமாக இருசக்கர வாகனங்களில் செல்ல அனுமதி வழங்க முடியாது என்றும், சட்டம்–ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் போலீசார் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் போலீசாருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
இருசக்கர வாகனப் பேரணிக்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்த நிலையில், இளைஞர்கள் தங்களது போராட்ட ஆதரவை வெளிப்படுத்தும் வகையில், நான்கு சக்கர வாகனங்களில் கடமலைக்குண்டு நோக்கி புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
98 மலைக்கிராம மக்களின் வாழ்வாதார உரிமைப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் நடைபெற்ற இந்தப் பேரணிக்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்த சம்பவம் உசிலம்பட்டியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.