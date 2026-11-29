வாலாஜாபேட்டை அருகே மதில் சுவர் ஏறி குதித்து இரண்டு கோயில்களில் கொள்ளை
ஒரு சவரன் அம்மனின் தங்க தாலி மற்றும் 15 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை கொள்ளையடித்த அடையாளம் தெரியாத நபரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.
Published : November 29, 2026 at 6:12 PM IST
ராணிப்பேட்டை: வாலாஜாபேட்டை அருகே கோயிலின் பின்பக்க மதில் சுவர் வழியாக இறங்கி, இரண்டு கோயில்களில் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டை அடுத்த வன்னிவேடு பகுதியில் சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை சர்வீஸ் சாலை உள்ளது. இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகே ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அம்பாள் சமேத அகஸ்தீஸ்வரர் கோயில் மற்றும் ஸ்ரீ தேவி பூதேவி சமேத வைகுண்ட வரதராஜ பெருமாள் கோயில் ஆகிய இரு பழம்பெரும் கோயில்கள் உள்ளன.
இந்த கோயில்களில் நேற்று (நவம்பர் 28) இரவு அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் கதவின் பூட்டை உடைத்தும், மதில் சுவர் மீது துணியை கட்டி ஏறியும் வந்து அம்மன் கழுத்தில் இருந்த ஒரு சவரன் தங்க தாலி மற்றும் பெருமாள் கோயிலில் காணிக்கை பணமான 15 ஆயிரம் ரூபாயை கொள்ளையடித்துச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து வாலாஜாபேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு பொதுமக்கள் தகவல் கொடுத்தனர். தகவலை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வாலாஜாபேட்டை காவல்துறையினர் பணம் மற்றும் நகை கொள்ளை அடிக்கப்பட்ட இரண்டு கோயில்களையும் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர்.
ஆய்வின்போது, அங்கே இருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளையும் காவல்துறையினர் கைப்பற்றி அதனையும் ஆய்வு செய்தனர். இரண்டு கோயில்களில் அடையாளம் தெரியாத நபர் கொள்ளையடித்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த வாலாஜாபேட்டை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, கைபற்றப்பட்ட அந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, சட்டை இல்லாத நபர் ஒருவர் சுவற்றில் துணியை கட்டி இறங்கி, கோயில் கதவின் பூட்டு மற்றும் உண்டியல் பூட்டை இரும்பு கம்பியால் உடைப்பது பதிவாகி உள்ளது. அதன் அடிப்படையில், வாலாஜாபேட்டை காவல்துறையினர் கொள்ளையடித்த அடையாளம் தெரியாத நபரை தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர்.