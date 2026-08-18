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பள்ளி மாணவியிடம் ஆபாசமாக பேசிய விவகாரத்தில் இரண்டு ஆசிரியர்கள் போக்சோவில் கைது

போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் இருவரும், உடல்நிலை சரியில்லை எனக்கூறி தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 1:48 PM IST

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தஞ்சாவூர்: பள்ளி மாணவியிடம் ஆபாசமாக பேசிய விவகாரத்தில், உடற்கல்வி ஆசிரியர் உட்பட இருவர் போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த திவ்யா (38) என்பவர் ஒரு தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருகிறார். பள்ளி நேரம் போக இவர் தனது வீட்டில் மாணவிகளுக்கு டியூஷன் எடுத்து வருகிறார். இந்நிலையில் தஞ்சாவூர் மாநகரில் செயல்பட்டு வரும் அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற சண்முக சுந்தர்ராஜ் (61), ஆசிரியை திவ்யாவிற்கு நன்கு அறிமுகமானவர் என்று கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே திவ்யாவிடம் அவர் பணியாற்றும் பள்ளியில் பயிலும் 16 வயது மாணவி ஒருவர், டியூஷன் படித்து வந்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 24ஆம் தேதி முதல் கடந்த 9ஆம் தேதி வரை, அந்த 16 வயது மாணவியிடம் திவ்யாவின் செல்போனில் வீடியோ கால் மூலம், சண்மு கசுந்தரராஜ் ஆபாசமாக பேசி வந்துள்ளார்.

இதனால் அந்த மாணவி கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்துள்ளார். இதனையடுத்து சண்முக சுந்தரராஜின் தொல்லை தாங்க முடியாமல், அந்த மாணவி தனது பள்ளி முதல்வரிடம் இதுகுறித்து புகார் தெரிவித்துள்ளார். இதனை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவர், வல்லம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அவர்கள் விசாரணை நடத்தி இந்த வழக்கை, தஞ்சாவூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் சண்முகசுந்தர்ராஜ், திவ்யா
கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் சண்முகசுந்தர்ராஜ், திவ்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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தொடர்ந்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். மகளிர் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் சண்முக சுந்தர்ராஜ் மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த திவ்யா ஆகிய இரண்டு பேரும் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதனிடையே இருவரும் உடல்நிலை சரியில்லை எனக்கூறி தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கத்தில் அரசு சார்பில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்கப்பட்டு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

இதன்மூலம் பெண்களுக்கு எதிரான நடைபெறும் குற்றங்கள் மீது துரிதமான சட்ட நடவடிக்கைகள், காவல் பணிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த சூழலில், ஆசிரியர்களே இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் பெற்றோர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

TAGGED:

TEACHERS ARRESTED IN POCSO
ஆசிரியர்கள் போக்சோவில் கைது
மாணவியிடம் ஆபாச பேச்சு
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