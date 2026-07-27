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கடலில் மூழ்கி பள்ளி மாணவர்கள் இருவர் உயிரிழப்பு

மாணவர்கள் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தது குறித்து தருவைகுளம் கடலோர பாதுகாப்புக் குழும காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தருவைகுளம் கடற்கரை
தருவைகுளம் கடற்கரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 11:57 AM IST

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தூத்துக்குடி: பைபர் படகில் சென்று கடலில் குளித்து கொண்டிருந்த பள்ளி மாணவர்களில் இரண்டு பேர் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளம் கடற்கரையில் உள்ள சந்தியாகப்பர் ஆலயம் அருகே உள்ள பழைய ஏழகூடம் பகுதியிலிருந்து அந்தோணி என்பவருக்கு சொந்தமான பைபர் படகில் ஏழு மாணவர்கள் நேற்று (ஜூலை 26) பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் கடலுக்குச் சென்றனர். கரையிலிருந்து சுமார் 300 மீட்டர் தொலைவில் படகை நிறுத்தி விட்டு அந்த மாணவர்கள் கடலில் இறங்கிக் குளித்து விளையாடினர்.

அப்போது பலத்த காற்று வீசியதால், பைபர் படகு கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆழ்கடலை நோக்கி நகரத் தொடங்கியது. இதனால் பதற்றமடைந்த மாணவர்கள் பெரியராஜா, ரஸ்வின், மனோஜ்குமார் மற்றும் ஜோஸ்வா ஆகிய நான்கு பேரும் படகை நோக்கி நீந்திச் செல்ல முயன்றனர். இதனிடையே, சாலமன் நிதிஷ், வின்சென்ட் மற்றும் ரைனர் ஆகிய மூவரும் படகில் இருந்த நிலையில், சக நண்பர்களைக் காப்பாற்ற முயற்சி செய்தனர். எனினும், அவை அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தன.

அப்போது சாலமன் நிதிஷ் தனது தந்தை சாக்ரடீஸுக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். உடனடியாக சாக்ரடீஸ் மற்றொரு பைபர் படகில் கடலுக்கு சென்று தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு, கடலில் தத்தளித்த பெரியராஜா மற்றும் ரஸ்வின் ஆகிய இருவரையும் உயிருடன் மீட்டார்.

மேலும், மனோஜ்குமார், ஜோஸ்வா ஆகியோர் கடலில் மூழ்கிய நிலையில் கடலோரப் காவல்படை மற்றும் உள்ளூர் மீனவர்கள் இணைந்து காணாமல் போன இருவரை தீவிரமாகத் தேடினர். இன்று (ஜூலை 27) அதிகாலை 6.30 மணியளவில் சந்தியாகப்பர் ஜெபி பகுதியில் இருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தொலைவில் மனோஜ்குமார், ஜோஸ்வா ஆகியோரின் உடல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு படகின் மூலம் கரைக்கு மீனவர்கள் கொண்டு வந்தனர்.

உயிரிழந்த மாணவர்களின் உடல்களைப் பார்த்து அவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுத காட்சி காண்போரை கண் கலங்க செய்தது. இந்த சம்பவம் தருவைகுளம் மீனவ கிராமத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து தருவைகுளம் கடலோர பாதுகாப்புக் குழும காவல் ஆய்வாளர் பேச்சிமுத்து தலைமையிலான காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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TAGGED:

கடலில் மூழ்கி மாணவர்கள் உயிரிழப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டம்
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