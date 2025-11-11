ETV Bharat / state

சபரிமலையில் பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்க வேண்டும் - இரு மாநில ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு!

பக்தர்கள் காவல் துறை மற்றும் அரசுக்கும் உதவ வேண்டும். மக்களின் வருகையை பொறுத்து மாற்று பாதையில் அனுப்புவது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும்.

2 மாநில நிர்வாகம் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம்
2 மாநில நிர்வாகம் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 7:56 PM IST

தேனி: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு சென்று வரும் பக்தர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த 2 மாநில நிர்வாகம் சார்பில், ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், பக்தர்கள் முடிந்தவரை பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து காவல் துறையினருக்கும், அரசுக்கும் உதவ வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வதேச புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஆண்டுதோறும் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சென்று திரும்புகின்றனர். இதில் தேனி மாவட்டம் கம்பம்மெட்டு, குமுளி, கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள இடுக்கி மாவட்டம் வழியாக ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் சென்று வருகின்றனர்.

தற்போது சபரிமலை சீசன் துவங்க உள்ள நிலையில் கோயிலுக்கு சென்று திரும்பும் பக்தர்களுக்கு 2 மாநில எல்லையான குமுளி, கம்பம்மெட்டு பகுதியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தேனி மற்றும் இடுக்கி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று கேரள மாநிலம் குமுளி அருகே உள்ள தேக்கடியில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் தற்போது சபரிமலை சீசன் தொடங்க உள்ள நிலையில், பக்தர்கள் சிரமம் இல்லாமல் பாதுகாப்பான பயணம் மேற்கொள்ளவும், போக்குவரத்து இடையூறு இல்லாமல் சென்று திரும்ப கோயிலுக்கு செல்பவர்களுக்கு கம்பத்தில் இருந்து கம்பம்மெட்டு வழி ஒருவழிப்பாதை அமல்படுத்துவது குறித்தும் குமுளியில் சாலையோரங்களில் வாகனங்கள் நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கி விடுவதை தவிர்ப்பதற்கான தீர்வு, அவசர மருத்துவ முகாம் அமைப்பது உள்ளிட்டவைகள் அதிகாரிகள் கலந்துரையாடினர்.

2 மாநில நிர்வாகம் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம்
2 மாநில நிர்வாகம் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழகம் சார்பாக தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங், மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் கலை கதிரவன் மற்றும் காவல் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், கேரளா சார்பாக இடுக்கி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷன் செர்வர்டு, இடுக்கி மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் சாபு மாத்திக் மற்றும் 2 மாநில வருவாய் துறையினர், வன துறையினர் கேரள மருத்துவ துறையினர், குமுளி பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரஞ்சித் சிங் கூறுகையில், ''ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமுகமான முறையில் இரு மாநிலங்களும் ஐயப்ப பக்தர்களை நல்ல பாதுகாப்போடு பார்த்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இந்த ஆண்டும் நல்ல முறையில் பார்த்துக் கொள்வோம். வரும் பக்தர்கள் முடிந்தவரை பிளாஸ்டிக்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து காவல் துறையினருக்கும் மற்றும் அரசுக்கும் உதவ வேண்டும்.

பக்தர்களின் வருகையை பொறுத்து மாற்று பாதையில் அனுப்புவது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும். ஆலோசனையானது பத்திரிகைகள் மூலமாகவும், சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்'' என்று தெரிவித்தார்.

