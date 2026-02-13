ETV Bharat / state

பழுதடைந்த வீட்டை இடித்த போது துயரம் - சுவர் இடிந்து பள்ளி மாணவர்கள் இருவர் பலி

விபத்து நடைபெற்ற வீடு
விபத்து நடைபெற்ற வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருவண்ணாமலை: வந்தவாசி அருகே பழுதடைந்த வீட்டை இடிக்கும் பணியின் போது, எதிர்பாராத விதமாக சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் பள்ளி மாணவர்கள் இருவர் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை அடுத்த வழுவூர் புதிய காலனியை சேர்ந்த மோகன் என்பவரது மகன்கள் அபினேஷ் மற்றும் முகேஷ். இருவரும் அந்த பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், சகோதரர்கள் இருவரும் இளங்காடு கிராமத்தில் உள்ள தனது தாத்தா வீட்டிற்கு சென்றிருந்தனர்.

அங்கு சிறுவர்களின் தாய் மாமா ஸ்ரீராம் என்பவர் தனது பழுதடைந்த வீட்டை இடித்து விட்டு புதிதாக கட்ட திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக அந்த வீட்டின் மீது ஏறி அவர் வீட்டை இடித்துள்ளார். அப்போது அந்த பகுதியில் சிறுவர்கள் இருவரும் நின்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது எதிர்பாராத வகையில் வீட்டின் சுவர் திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இதனால் கட்டட இடர்பாடுகளில் ஸ்ரீராம் உள்ளிட்ட பள்ளி மாணவர்கள் இருவரும் சிக்கினர். இதில் ஸ்ரீராம் லேசான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட நிலையில் சிறுவர்கள் முகேஷ், அபினேஷ் இருவரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வந்தவாசி தீயணைப்பு துறை மற்றும் காவல் துறையினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தாத்தா வீட்டிற்கு சென்ற பள்ளி மாணவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வீடு இடிக்கும் பணி முறையாக நடைபெற்றதா? அல்லது கவனக் குறைவு காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டதா? என்பது குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளன.

