ஆரணியில் இரண்டு பள்ளி மாணவிகளுக்கு தொந்தரவு - போக்சோவில் இருவர் கைது
பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு நடந்துச் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது மாணவியை இமானுவேல் திடீரென வழிமறித்து கையைப் பிடித்து இழுத்தபோது அவர் கூச்சலிட்டுள்ளார்.
Published : June 17, 2026 at 5:37 PM IST
திருவண்ணாமலை: ஒரே நாளில் இரண்டு பள்ளி மாணவிகளுக்கு தொந்தரவுக் கொடுத்த இருவர் போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு எதிராக நடைபெற்ற இரண்டு பாலியல் தொந்தரவுச் சம்பவங்கள் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஒரே நாளில் வெவ்வேறு இடங்களில் இரண்டு பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாகக் கூறப்படும் இரு நபர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து அவர்கள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
ஆரணி டவுன் காந்திநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த இமானுவேல் (வயது 34) என்பவர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11- ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவியைக் காதலிப்பதாகக் கூறி நீண்டநாட்களாகப் பின் தொடர்ந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த ஜூன் 16 -ஆம் தேதி மாலை பள்ளி முடிந்து மாணவி வீட்டிற்கு நடந்துச் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது, இமானுவேல் திடீரென வழிமறித்து மாணவியின் கையைப் பிடித்து இழுத்து தொந்தரவு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி கூச்சலிட்ட நிலையில், அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் வருவதைக் கண்டு அவர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாகத் தெரிகிறது. பின்னர் மாணவி நடந்த சம்பவத்தை பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து அவர்கள் ஆரணி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் போலீசார் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து இமானுவேலை கைது செய்து, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திச் சிறையில் அடைத்தனர்.
இதேபோல், ஆரணி அருகே உள்ள சந்தவாசல் பகுதியில் மற்றொரு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. அப்பகுதியில் கார்பென்டராகப் பணியாற்றி வரும் லோகேஷ் என்பவர் தனது சக தொழிலாளியுடன் மது அருந்திய பின்னர் அவரது வீட்டிற்கு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது அங்கு இருந்த தொழிலாளியின் 10- ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மகளிடம் லோகேஷ் தவறான முறையில் நடந்து கொண்டு அவரது கையைப் பிடித்து இழுத்து தொந்தரவுச் செய்ததாக தெரிகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி சத்தமிட்டு கூச்சலிட்டார். அவரது சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் விரைந்து வந்து மாணவியை மீட்டதுடன், சம்பவம் குறித்து காவல்துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். பின்னர் மாணவியின் தாயார் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், லோகேஷை போலீசார் கைது செய்து போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.
ஒரேநாளில் இரண்டு பள்ளி மாணவிகளுக்கு எதிராக இத்தகைய சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருப்பது ஆரணி பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளி மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்ய காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு வருவதுடன், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை தொடரும் என மாவட்ட காவல் துறை எச்சரித்துள்ளார்.