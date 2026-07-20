கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் லஞ்சம் வாங்கிய இரண்டு போலீஸார் சஸ்பெண்ட்
உங்கள் காலில் வேண்டுமானாலும் விழுகிறேன். கொடுத்த பணம் கொடுத்ததாகவே இருக்கட்டும். இந்த பிரச்சனையில் இருந்து தீர்வு கிடைத்தால் போதும் என முகேஷ் கூறியுள்ளார்.
Published : July 20, 2026 at 9:36 PM IST
பொள்ளாச்சி: லஞ்சம் பெற்ற புகாரில் பொள்ளாச்சி கிழக்கு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் ஜான்சன், தலைமை காவலர் நாகராஜன் ஆகிய இருவரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சியைச் சேர்ந்தவர் முகேஷ். இவருக்கும் ஏற்கனவே திருமணமான ஒரு பெண்ணுக்கும் தகாத உறவு ஏற்பட்டு, அவர்கள் இருவரும் கோவையில் தனியாக வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தாக கூறப்படுகிறது. இதையறிந்த அப்பெண்ணின் கணவன், தன் மனைவியை மீட்டு தரும்படி காவல் நிலையத்தின் உதவியை நாடியுள்ளார்.
இதையடுத்து இருதரப்பிடமும் சமாதானம் பேசிய காவல்துறையினர், முகேஷிடம் இருந்து அப்பெண்ணை மீட்டு அவரது கணவருடன் அனுப்பி வைத்திருக்கின்றனர். இதனால் மனவேதனையில் இருந்த முகேஷ் அப்பெண்ணின் கணவருடன் தொடர்ந்து பிரச்சனை செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. ஆகையால் கணவன், மனைவி இருவரும் அண்மையில் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர்கள் இருவரும் நலம் பெற்ற நிலையில் வீடு திரும்பியுள்ளனர். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த பொள்ளாச்சி கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார், பிரச்சனைக்கு காரணமான முகேஷை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, காவல்நிலைய உதவி ஆய்வாளர் ஜான்சன், முகேஷிடம் ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது வெளியுலகிற்கு தெரிய வரவே, பணத்தைப் பெற்ற சில மணி நேரங்களிலேயே முகேஷை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட தலைமை காவலர் நாகராஜன் மற்றும் துணை ஆய்வாளர் ஜான்சன், கொடுத்த பணத்தை திருப்பி பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கூறியுள்ளார்.
ஆனால், கொடுத்த பணத்தை திருப்பி வாங்க முகேஷ் முன் வரவில்லை என கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும், விடாப்பிடியாக போலீசார் தரப்பில் பணத்தைத் திருப்பிப் பெற்றுக்கொள்ள வற்புறுத்தப்பட்டு உள்ளது. அப்போது, "உங்கள் காலில் வேண்டுமானாலும் விழுகிறேன். கொடுத்த பணம் கொடுத்ததாகவே இருக்கட்டும். எனக்கு பணம் வேண்டாம். இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு கிடைத்தால் போதும்" என கூறியுள்ளார்.
மேலும், "திருமணம் ஆகவில்லை எனக் கூறி அந்த பெண் தன்னிடம் பழகியதாகவும், இனிமேல் நான் எந்த பிரச்சினைக்கு வரமாட்டேன்" என புலம்பி முகேஷ் ஓர் ஆடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பி விட்டுள்ளார்.
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இந்த ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலான நிலையில், தற்போது பொள்ளாச்சி கிழக்கு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் ஜான்சன், தலைமை காவலர் நாகராஜன் ஆகிய இருவரையும் சஸ்பெண்ட் செய்து கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் ரெட்டி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
முன்னதாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இருவரும் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையிலேயே அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையும் இருவர் மீதும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.