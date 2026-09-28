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தலைமை காவலர் வேல்முருகன் 40 கி.மீ. தூரம் துரத்தி பிடித்த குட்கா கடத்தல் கும்பலில் இருவருக்கு 'கையில் மாவுக்கட்டு'

முன்னதாக, குட்கா கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து, காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைத்த புகைப்படம் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனை
கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 3:42 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: காவலரை காரின் மேற்கூரையில் தொங்கவிட்டு குட்கா கடத்தி தப்பியோடிய கும்பலை சேர்ந்த இருவர், போலீசாரிடம் சிக்காமல் தப்பி ஓடிய போது கீழே விழுந்து கை எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாக கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கர்நாடகாவில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு சொகுசு காரில் சுமார் 300 கிலோ புகையிலைப் பொருட்களை கடத்தி வந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த சுரேஷ், ராஜேஷ்குமார் உள்ளிட்ட 3 பேர் கொண்ட கும்பலை கோவில்பாளையம் போலீசார், விளாங்குறிச்சி பகுதியில் சோதனையிட்டனர்.

​அப்போது போலீசாரை தள்ளிவிட்டு காரின் கதவுகளை மூடி, திடீரென அவர்கள் காரை அதிவேகமாக ஓட்டிச் சென்றுள்ளனர். அப்போது அவர்களை துரத்தி பிடிக்க தலைமை காவலர் வேல்முருகன், காரின் மேற்கூரையில் தொங்கியபடி 40 கி.மீ பயணம் செய்துள்ளார். இறுதியாக அவிநாசி அருகே ஆம்புலன்ஸ் நண்பர்கள் மற்றும் போலீசாரின் உதவியுடன் அந்த சொகுசு கார் மடக்கிப் பிடிக்கப்பட்டது. அப்போது சுரேஷ், ராஜேஷ்குமார் ஆகிய இருவரும் காரில் இருந்து குதித்துத் தப்பியோட முயன்றுள்ளனர். அவர்களைப் போலீஸார் விரட்டிச் சென்று பிடித்தனர்.
இதனிடையே அவர்கள் வேகமாக தப்பி ஓடியபோது, எதிர்பாராத விதமாகத் தடுக்கி கீழே விழுந்ததில், சுரேஷ்குமாருக்கு இடது கையும், ராஜேஷ்குமாருக்கு வலது கையும் முறிந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குட்கா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று நபர்கள்
குட்கா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து, கை முறிவு ஏற்பட்ட இருவரையும் போலீசார் பலத்த பாதுகாப்புடன் கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர்.

முன்னதாக, குட்கா கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைத்த புகைப்படம் வெளியானது. இந்நிலையில், தற்போது தப்பி ஓடி கீழே விழுந்ததாகக் கூறப்படும் இருவர், கைகளிலும் மாவுக்கட்டு போடப்பட்டுச் சிகிச்சை பெறும் புகைப்படங்களும் வெளியாகி இணையத்தில் பரவி வருகின்றன. இச்சம்பவம் கோயம்புத்தூர் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதனிடையே காரின் மேற்கூரையில் காவலர் வேல்முருகன் அபாய நிலையில் படுத்தபடி 40 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. இதனையடுத்து மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் ரம்யா பாரதி, துணை தலைவர் சாமிநாதன், கோயம்புத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் ஆகியோர் தலைமைக் காவலர் வேல்முருகனுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

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மேலும் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் சம்பத் குமார், விக்னேஷ், மற்றும் அவிநாசி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அமைச்சருமான கமலி ஆகியோர் வேல்முருகனை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு பாராட்டினர்.

TAGGED:

KOVAI POLICE CHASE
கோவை குட்கா கடத்தல்
POLICE CAR CHASING
COIMBATORE
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