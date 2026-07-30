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வேலூரில் இரு சக்கர வாகன திருட்டு: சிறுவன் உள்பட இரண்டு பேர் கைது

இருசக்கர வாகன திடுட்டில் ஈடுபட்ட 3 பேர் கும்பலில் ஒருவர் சிறார் என்பதால் அவர் காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில், மற்றொருவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இருசக்கர வாகனத்தை திருட முயற்சிக்கும் இளைஞர்கள்
இருசக்கர வாகனத்தை திருட முயற்சிக்கும் இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 2:02 PM IST

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வேலூர்: வேலூரில் இரு சக்கர வாகனம் திருடப்பட்ட வழக்கில், சென்னையை சேர்ந்த இருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் ஒருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

விருதம்பட்டு அடுத்த காளியம்மன் தோப்பு பகுதியில் உள்ள அண்ணா நகர் தெருவில், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விலை உயர்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை அதிகாலை நேரத்தில் திருட முயன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான நிலையில், போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அறவாழி (27), என்பவர் வேலூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மென்பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனக்கு சொந்தமான விலை உயர்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை கடந்த 27 ஆம் தேதி இரவு சுமார் 10 மணியளவில் நிறுவன வளாகத்தில் நிறுத்தியிருந்தார்.

பின்னர், வேலை முடிந்து மறுநாள் 28ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.00 மணியளவில் வந்து பார்த்த போது, அவர் நிறுத்தி வைத்திருந்த இருசக்கர வாகனம் காணாமல் போயிருந்தது. இதனையடுத்து தனது வாகனத்தை கண்டுபிடித்து தருமாறு விருதம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதனிடையே, காளியம்மன் தோப்பு பகுதியில் உள்ள அண்ணா நகர் தெருவில் அதிகாலை சுமார் 3.00 மணியளவில், முகத்தை கருப்பு துணியால் மறைத்துக் கொண்ட இரண்டு இளைஞர்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தின் பூட்டை உடைத்து திருட முயன்றுள்ளனர். பின்னர், அவர்கள் கொண்டு வந்த சாவியை பயன்படுத்தி வாகனத்தை திறக்க முயன்றும் முடியவில்லை.

இதனிடையே, அப்பகுதியில் சத்தம் கேட்டு வந்த பொதுமக்கள் அவர்களை கவனித்தவுடன், புதிய நபர்களாக இருந்ததால் நிற்குமாறு கூறியுள்ளனர். அடுத்த சில நொடிகளில், அவர்களுடன் தொடர்புடைய மூன்றாவது நபர் இருசக்கர வாகனத்தில் அங்கு வந்து, அந்த இருவரையும் ஏற்றிக் கொண்டு தப்பிச் சென்றார். இந்த சம்பவம் முழுவதும் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. அதனை ஆய்வு செய்து விருதம்பட்டு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

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மேலும் இதுகுறித்து பிரம்மபுரம் காவல் நிலையத்தில் இந்த வழக்கில் 101/2026 என்ற குற்ற எண் பதிவு செய்யப்பட்டு, இந்திய பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) பிரிவு 303(2)-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. போலீசார் விசாரணையின் அடிப்படையில், சென்னை கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, வேலூர் மத்திய சிறையில் ஒருவரை அடைத்தனர். மற்றொருவர் சிறார் என்பதால் ஆண்கள் காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். மேலும், சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மற்றொரு நபரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

BIKE THEFT CASE
வேலூர்
இருசக்கர வாகன திருட்டு
VELLORE
VELLORE BIKE THEFT CASE

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