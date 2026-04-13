தீக்கிரையான ஐஸ்கிரீம் கடை: 2 பேர் உயிரிழப்பு; ராணிப்பேட்டையில் பரிதாபம்
தீ விபத்து ஏற்பட்ட போது கடையின் ஷட்டர் மூடி இருந்ததால் இருவரும் வெளியேற முடியாமல் கடைக்குள் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.
Published : April 13, 2026 at 2:41 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ஐஸ்கிரீம் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் கடை உரிமையாளர் உட்பட இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அடுத்த தேவி நகர் பகுதியில் தனியார் ஐஸ்கிரீம் கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஐஸ்கிரீம் கடையில் அதிகாலை கடை உரிமையாளர் பவன்லால் (45), பெண் ஊழியர் சுந்தரி (42) ஆகியோர் ஷட்டரை மூடிவிட்டு பால் காய்ச்சும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அப்போது எதிர்பாராத விதமாக, திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டு, கடை முழுவதும் மளமளவென பற்றி எரியத் தொடங்கியுள்ளது. அப்போது கடை ஷட்டர் மூடி இருந்ததால், இருவரும் வெளியேற முடியாமல் கடைக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஆற்காடு தீயணைப்பு வீரர்கள், கடையின் ஷட்டரை உடைத்து உள்ளே சென்று தீ விபத்தில் சிக்கிக் கொண்ட இருவரையும் மீட்டனர். தொடர்ந்து, தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை போராடி அணைத்தனர். பின்னர் அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் தீக்காயமடைந்த இருவரையும் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதில் பெண் ஊழியர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில், கடையின் உரிமையாளர் 60 சதவீதம் தீக்காயங்களுடன் சிகிச்சைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். ஆனால் செல்லும் வழியில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் ஆற்காடு வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தீ விபத்து ஏற்பட்டு, கடையில் இருந்த அனைத்து பொருட்களும் தீயில் கருகிய நிலையில் இருந்தது. மேலும், அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டது. இந்த விபத்து குறித்து ஆற்காடு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த தீ விபத்து குறித்து ஆற்காடு போலீசார் அளித்த விளக்கத்தில், “இந்த தீ விபத்து குறித்த முதற்கட்ட விசாரணையில், அதிகாலை நேரத்தில் பால் காய்ச்சும் பணியின் போது ஏற்பட்ட தவறான சூழ்நிலை காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
கடையின் ஷட்டர் மூடப்பட்டிருந்ததால், உள்ளே இருந்த இருவர் வெளியே வர முடியாமல் சிக்கிக் கொண்டனர். தீயணைப்பு வீரர்கள் உடனடி நடவடிக்கையால் அவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டாலும், இருவரும் உயிரிழந்ததனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, தீ விபத்திற்கான துல்லியமான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மின்கசிவு, எரிவாயு கசிவு உள்ளிட்ட பல கோணங்களில் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. மேலும், பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டதா என்பதையும் ஆய்வு செய்கிறோம்” என தெரிவித்துள்ளனர்.