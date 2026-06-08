சிவகங்கை அருகே தவெக உறுப்பினர் வெட்டிக் கொலை: 2 பேர் கைது
தவெக உறுப்பினர் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில், அவரது உடலில் அசைவு இருப்பதாகக் கூறி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
Published : June 8, 2026 at 11:45 AM IST
சிவகங்கை: தவெக உறுப்பினர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் சூரக்குளம் பொன்னாம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரனின் மகன் நவீன் (24). இவர் தவெக உறுப்பினராக இருந்து வந்தார். நேற்று நவீன், தனது நண்பர்களுடன் சிவகங்கை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள ஒரு டாஸ்மாக் பாருக்குசென்றுள்ளார்.
அங்கிருந்து அவர் வெளியே வந்த போது, மர்ம நபர்கள் சிலர் அரிவாளுடன் நவீனைத் தாக்க முயன்றனர். அவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்க நவீன் ஓடியபோதும், அந்த கும்பல் அவரைத் துரத்திச் சென்று சரமாரியாக வெட்டியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த நவீன், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த சிவகங்கை நகர் காவல்துறையினர், நவீனின் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். உடல் பிரேத பரிசோதனை அறைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது. அப்போது, உடலில் அசைவு இருந்ததாகக் கூறி நவீனின் உறவினர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
அவருக்கு இன்னும் உயிர் இருப்பதாகக் கூறி, பிரேத பரிசோதனையை நிறுத்த வலியுறுத்தி மருத்துவமனை வளாகத்தில் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சியினர் திரண்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உறவினர்களின் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, நவீனின் உடல் மீண்டும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு, தீவிரப் பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்லூரி நிர்வாகம், "நவீன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துவிட்டதை 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் ஏற்கனவே உறுதி செய்திருந்தனர். மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு வந்து பரிசோதித்த போதும் அவர் உயிரிழந்தது உறுதியானது. அதன்பின்னர் பிரேத பரிசோதனை அறைக்கு உடலை எடுத்துச் செல்லும் போது, அங்குள்ள சாலை குண்டும் குழியுமாக இருந்ததால் ஏற்பட்ட உடல் அசைவை (Jerk) கவனித்து, உறவினர்கள் உயிர் இருப்பதாக தவறாகக் கருதிவிட்டனர். மீண்டும் பரிசோதித்த போதும் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது" என்று விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் பதற்றமான சூழல் நிலவியதை அறிந்த சிவகங்கை சட்டமன்ற உறுப்பினர் (எம்.எல்.ஏ) குழந்தை ராணி உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்தார். அங்கு குழந்தை ராணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டனர். இதனைத்தொடர்ந்து, நவீனின் உடல் மீண்டும் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து சிவகங்கை நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்துத் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், கொலை வழக்கு தொடர்பாக டி. புதூரைச் சேர்ந்த மதன்ராஜ், சிவகங்கை போஸ் ரோட்டைச் சேர்ந்த சரவணக்குமார் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.