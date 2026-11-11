மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி படுகொலை - காசிமேட்டில் பரபரப்பு
கொலை சம்பவம் தொடர்பாக மீன்பிடி துறைமுகம் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 11, 2026 at 8:15 AM IST
சென்னை: காசிமேட்டில் மது அருந்திய போது நண்பர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை காசிமேடு, சிங்காரவேலன் நகரைச் சேர்ந்தவர் தீபத் என்ற சளி தீபத் (வயது 29). இவர் மீது காசிமேடு உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. மேலும், இவர் சி பிரிவு சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியாகவும் உள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் தீபத் தனது நண்பர்களான ஜெயசீலன், சுராஜ், கண்ணன், தேசப்பன் ஆகியோருடன் எல்லையம்மன் கோயில் அருகே அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார். அப்போது தீபத்துக்கும், ஜெயசீலனுக்கும் இடையே திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த தீபத், தான் வைத்திருந்த மது பாட்டிலால் ஜெயசீலனின் தலையில் தாக்கியுள்ளார்.
இதையடுத்து அங்கிருந்த மற்ற நண்பர்கள், இருவரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இந்தச் சம்பவத்தால் இருவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று (நவம்பர் 10) மாலை காசிமேடு, மீனவர் சங்க ஐக்கிய சபையின் பின்புறம் தீபத் தனது நண்பர்களான ஜெயசீலன் மற்றும் அவரது மைத்துனன் ஜெயச்சந்திரன், சுதாகர் மற்றும் சிவா ஆகியோருடன் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார்.
அப்போது, நண்பர்களுக்குள் ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறு காரணமாக திடீரென ஆத்திரமடைந்த ஜெயசீலனின் மைத்துனன் ஜெயச்சந்திரன், தான் வைத்திருந்த கத்தியால் தீபத்தை சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளார். இதனால் பலத்த காயமடைந்த தீபத் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த என் - 4 மீன்பிடி துறைமுகம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். பின்னர், உயிரிழந்த தீபத்தின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
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இதனிடையே, உயிரிழந்த தீபத்தின் மனைவி கலையரசி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், என் - 4 மீன்பிடி துறைமுகம் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனையடுத்து, இந்த கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஜெயசீலன் மற்றும் ஜெயச்சந்திரன் ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.