'ஆன்லைன்' வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு - இருவர் கைது
திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், திருடிச் சென்ற தங்க சங்கிலியை அன்றைய தினமே நகை கடையில் விற்று, வேறு ஒரு நகையாக மாற்றியது தெரியவந்தது.
Published : September 28, 2026 at 2:00 PM IST
சென்னை: 'ஆன்லைன்' வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக மூதாட்டியிடம் ஐந்து சவரன் நகையை பறித்துச் சென்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
சென்னை சிறுசேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கொங்கம்மாள் (70). இவர் வழக்கம் போல் மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்காக சிறுசேரி பகுதியில் இருந்து புதுப்பாக்கம் சென்று, அங்கிருந்து மாம்பாக்கம் செல்வதற்காக பேருந்து நிறுத்தத்தில் காத்துக் கொண்டிருந்துள்ளார்.
அப்போது திடீரென இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர், கொங்கம்மாளுக்கு லிஃப்ட் தருவது போல் நடித்து, அவர் அணிந்திருந்த ஐந்து சவரன் தங்கச் சங்கலிகளை பறித்துள்ளனர். பின்னர் இந்த சம்பவம் குறித்து கொங்கம்மாள் தாழம்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று புகார் அளித்தார்.
அந்த புகாரின்பேரில் காவல் உதவி ஆணையர் விக்டர் தலைமையில், காவல் ஆய்வாளர் கீதா உட்பட மூன்று பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து அந்த தனிப்படை சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை சுற்றியுள்ள சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தியது. அப்போது படூரை சேர்ந்த ராஜா மற்றும் கேளம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த சண்முகப்பிரியா ஆகிய இருவர் தங்கச் சங்கிலியை திருடி சென்றது தெரியவந்தது.
பின்னர் இருவரையும் கைது செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில், திருடிய தங்க சங்கிலியை அன்றைய தினமே நகைக் கடையில் விற்று, வேறு ஒரு நகையாக மாற்றி பெற்றுள்ளனர். பின்னர் அதனை கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள வங்கியில் அடமானம் வைத்து பணம் பெற்று, அதனை ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
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பின்னர் வங்கியில் அடமானம் வைத்த தங்கச் சங்கிலிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் திருட்டு சம்பவத்திற்கு பயன்படுத்திய இரு சக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்து, இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.