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சுடுகாட்டில் கிடந்த ஆண் சடலம்; விசாரணையில் பகீர்... இளைஞர்கள் கைது

மது அருந்தியபோது ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் காரணமாக, 45 வயது மதிக்கத்தக்க நபரை உடன் இருந்த இளைஞர்கள், கல்லால் அடித்தும், மதுபாட்டிலால் குத்தி கொலை செய்தது தெரியவந்தது.

சுடுகாட்டில் கிடந்த ஆண் சடலம்
சுடுகாட்டில் கிடந்த ஆண் சடலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 4:15 PM IST

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ரணிப்பேட்டை: டாஸ்மாக் எதிரே உள்ள சுடுகாட்டில் மதுபாட்டிலால் குத்தியும், கல்லால் தாக்கியும் கூலி தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் புளியங்கண்ணு கிராமம் அருகே செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிரே உள்ள சுடுகாட்டில், சுமார் 45 வயது மதிக்கத்தக்க அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் கிடப்பதாக சிப்காட் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்தது.

தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற சிப்காட் போலீசார், சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர். போலீசாரின் முதற்கட்ட ஆய்வில், அந்த நபரின் கழுத்தில் மதுபான பாட்டிலால் குத்திய காயங்களும், தலையில் கல்லால் தாக்கப்பட்ட காயங்களும் இருந்தது தெரியவந்தது. இதனால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக வாலாஜாபேட்டை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவ இடத்தில் ராணிப்பேட்டை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் கனகராஜ் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் நேரில் சென்று தடயங்களை சேகரித்து தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

இதுகுறித்து சிப்காட் போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டவர் மேல்விஷாரம் பகுதியை சேர்ந்த விஜயகுமார் (வயது 45) என்பதும், அவர் கூலி தொழிலாளியாக பணியாற்றி வந்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை பிடிக்க போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, புளியங்கண்ணு பகுதியை சேர்ந்த ரஞ்சித்குமார் (வயது 18) மற்றும் மோகன்குமார் (வயது 24) ஆகிய இருவர் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

விசாரணையில், விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் மதுபானம் அருந்தியபோது ஏற்பட்ட தகராறு முற்றியதாகவும், அந்த ஆத்திரத்தில் விஜயகுமாரை கல்லால் தாக்கியதுடன், மதுபான பாட்டிலால் குத்தி கொலை செய்ததாகவும் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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இதையடுத்து ரஞ்சித்குமார், மோகன்குமார் ஆகிய இருவரையும் சிப்காட் போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

டாஸ்மாக் எதிரே உள்ள சுடுகாட்டில் மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக கூலி தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் புளியங்கண்ணு மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக சிப்காட் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

MURDER
ARREST
கூலித்தொழிலாளி கொலை
இளைஞர்கள் கைது
DAILY WAGE LABOR MURDER

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