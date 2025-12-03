மின்சாரம் தாக்கி டீக்கடை உரிமையாளர் உட்பட இருவர் உயிரிழப்பு - மதுரையில் சோகம்
மழை பெய்த போது, கடையின் முன்பாக இருந்த சீரியல் லைட்டுகளை அவிழ்த்ததால் இந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
Published : December 3, 2025 at 3:13 PM IST
மதுரை: வாடிப்பட்டி அருகே மின்சாரம் தாக்கியதில் டீக்கடையின் உரிமையாளரும், அதில் வேலை பார்த்த பணியாளரும் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே நீரேத்தான் அய்யனார் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரம் (60). இவர் வாடிப்பட்டியை அடுத்த ஆண்டிபட்டி பங்களா என்னும் பகுதியில் சைவ, அசைவ உணவகத்துடன் கூடிய டீக் கடையை நடத்தி வந்தார். அந்த கடையில் சோழவந்தானை சேர்ந்த பாலகுரு (50) என்பவர் டீ மாஸ்டராக வேலை செய்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று (டிச.2) இரவு சோமசுந்தரம் மகன் ரஞ்சித் குமார் (35) மற்றும் பாலகுரு இருவரும் கடையில் வேலை பார்த்துக் கொண்டு இருந்தனர்.
தற்போது, ‘டிட்வா புயல்’ காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், வாடிப்பட்டியிலும் நள்ளிரவு 1 மணி முதல் 2 மணி வரை இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது. இந்நிலையில், கடையின் முன்பாக இருந்த சீரியல் லைட்டுகளை டீ மாஸ்டர் பாலகுரு அவிழ்த்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் அவரை தாக்கியது. அதனால் பாலகுரு சத்தம் போடவே, அவரை காப்பாற்றுவதற்காக சென்ற ரஞ்சித் குமார் மீதும் மின்சாரம் தாக்கியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். அதனைக் கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் உடனடியாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வாடிப்பட்டி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் வளர்மதி உள்ளிட்ட போலீசார், உயிரிழந்தவர்களின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக வாடிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்த டீ மாஸ்டர் பாலகுருவுக்கு நாகலட்சுமி என்ற பெண்ணுடன் திருமணமாகி, பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் ஒரு மகளும், ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் ஒரு மகனும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மின்சாரம் தாக்கி டீக்கடை உரிமையாளர் மற்றும் பணியாளர் உயிரிழந்த சம்பவம் வாடிப்பட்டி பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.