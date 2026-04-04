கோவையில் கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த இரண்டு தொழிலாளர்கள்: 10 மணிநேரத்திற்கு பிறகு சடலங்களாக மீட்பு

கோவையில் கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த இரண்டு தொழிலாளர்கள்: 10 மணிநேரத்திற்கு பிறகு சடலங்களாக மீட்பு
சுமார் 10 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு, தொட்டியில் இருந்த கழிவு நீரை முழுமையாக அகற்றி இருவரின் உடல்களையும் தீயணைப்புப் படையினர்மீட்டனர்.
Published : April 4, 2026 at 12:09 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் விழுந்து இரண்டு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் கோவையில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 10 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு அவர்களின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டன.
கோவை சிவானந்தா காலனி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அர்ஜுன் குமார். பாப்பம்பட்டி பிரிவு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ்குமார். இவர்களில் அர்ஜுன் குமார் கோவை மாநகராட்சியில் ஃபிட்டராகவும், சுரேஷ் எலக்ட்ரீஷியனாகவும் தற்காலிக ஊழியர்களாக பணிபுரிந்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், சாய்பாபா காலனி பாரதி பார்க் 1வது தெருவில் உள்ள கழிவுநீர் உந்து தொட்டியில் மோட்டார் பழுதாகியுள்ளது. இதனை சீரமைப்பதற்காக நேற்று வந்த அர்ஜுன் குமாரும், சுரேஷும் 40 அடி ஆழ கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் இறங்கியுள்ளனர். பின்னர் மோட்டாரை சரிசெய்த அவர்கள், ஒருவர் பின் ஒருவராக மேலே ஏறியுள்ளனர்.
அப்போது அர்ஜுன்குமாரின் தலை, தொட்டியில் உள்ள பைப்பில் பட்டதில் அவர் நிலைத்தடுமாறி தொட்டிக்குள் விழுந்துள்ளார். பின்னால் ஏறிக்கொண்டிருந்த சுரேஷ்குமார், உடனடியாக அவரை காப்பாற்ற முயன்றார். அப்போது மயக்கம் ஏற்பட்டு அவரும் தொட்டியில் விழுந்துள்ளார்.
இதில் இருவருமே கழிவுநீரில் சிக்கினர். இதையடுத்து, தீயணைப்புத் துறையினர் வரவழைக்கப்பட்டு, அவர்களை மீட்கும் பணி நடைபெற்றது. ஆனால், 15 அடிக்கு மேல் ஆழத்தில் உள்ள கழிவுநீரில் அவர்கள் சிக்கியிருந்ததால், மீட்கும் பணியில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டது.
கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் சிவகுரு பிரபாகரன், கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் கண்ணன் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு மீட்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்தினர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மீட்புப் பணிகளை பார்வையிட்டார்.
இந்நிலையில், சுமார் 10 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு, தொட்டியில் இருந்த கழிவு நீரை முழுமையாக அகற்றிய தீயணைப்புப் படை வீரர்கள், இருவரையும் சடலமாக மீட்டனர். இதனை பார்த்த அவர்களின் உறவினர்கள் கதறி அழுதனர்.
இதையடுத்து, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக இருவரின் உடல்களும் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இது குறித்து மாநகராட்சி ஆணையாளர் சிவகுரு பிரபாகரன் கூறுகையில், "தவறி விழுந்த இரு ஊழியர்களின் உடல்கள் 10 மணிநேரத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்டன. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு நிவாரண நிதி வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கழிவு நீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபடவில்லை. மோட்டாரை பழுது செய்யும் போது தவறி விழுந்துள்ளனர்" எனக் கூறினார்.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு பின்பற்றப்படுகிறதா?
கழிவுநீர் தொட்டியை மனிதர்கள் மூலம் சுத்தம் செய்யக் கூடாது என உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு உள்ளது. மேலும், வேறு பணிகளுக்காக மனிதர்களை கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் இறக்கினாலும், முறையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் அவர்கள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இவையாவும் இந்த சம்பவத்தில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டதா என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வியெழுப்புகின்றனர்.