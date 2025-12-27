ETV Bharat / state

தூக்கத்தில் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து 2 பேர் உயிரிழப்பு - போலீசார் விசாரணை

சொந்த ஊருக்கு ரயில் பயணம் செய்த இரண்டு தொழிலாளர்கள், ரயிலில் கீழே விழுந்து உயிரிழந்தனர்.

உயிரிழந்தவர்களின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட ரயில்வே தண்டவாளம்
உயிரிழந்தவர்களின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட ரயில்வே தண்டவாளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 27, 2025

விழுப்புரம்: ரயிலின் படிக்கட்டில் அமர்ந்து பயணம் செய்த இருவர் தூக்கத்தில் கீழே விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து ரயில்வே காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (12633) நேற்று மாலை 5.20 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரத்தை கடந்து விருத்தாசலம் நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது ரயிலின் பொதுப் பெட்டியின் (unrservation) படிக்கட்டில் அமர்ந்து பயணம் செய்த இரண்டு பேர், தூக்கக் கலக்கத்தில் திடீரென ரயிலில் இருந்து கீழே தவறி விழுந்தனர். இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பயணிகள் ரயில் ஓட்டுநருக்கும், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவல் துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.

தகவலின் பேரில், ரயில்வே காவல் படையின் விருத்தாச்சலம் காவல் உதவி ஆய்வாளர் சின்னப்பன் தலைமையிலான ரயில்வே போலீசார், தண்டவாள பகுதியில் தேடுதல் பணியை மேற்கொண்டனர். இரவு முழுவதும் தேடியும் கீழே விழுந்தவர்கள் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில், இன்று காலை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே செங்குறிச்சி பகுதியில் ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே இருவர் உயிரிழந்து கிடப்பதாக அந்த வழியாக சென்றவர்கள் ரயில்வே காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதன் அடிப்படையில், சின்னப்பன் தலைமையிலான காவல் துறையினர் செங்குறிச்சிக்கு சென்று உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உளுந்தூர்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து விருத்தாச்சலம் கோட்டம் ரயில்வே காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், உயிரிழந்தவர்கள் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே கோ. கொத்தனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கந்தசாமி (29) மற்றும் பாலாஜி (32) என்பது தெரிய வந்தது.

மேலும், இவர்கள் இருவரும் சென்னையில் தொழிலாளர்களாக பணியாற்றி வந்த நிலையில், நேற்று சொந்த ஊரான கொத்தனூருக்கு கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸில் சென்ற போது, ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

