தாம்பரம் அருகே மின்சாரம் தாக்கி 2 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் தாக்கி 2 கட்டட தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், வீட்டின் உரிமையாளர் மற்றும் அவர்களை வேலைக்கு அழைத்து வந்த கொத்தனார் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

December 22, 2025

சென்னை: தாம்பரம் அருகே வீடு கட்டுமான பணியின் போது மின்சாரம் தாக்கி இரண்டு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்.

சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த பழைய பெருங்களத்தூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் ஜனார்த்தனன். அதே பகுதியில் இவருக்கு சொந்தமாக பழைய வீடு ஒன்று உள்ளது. இந்நிலையில், அந்த வீட்டை புதுப்பிக்கும் பணிகள் கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்று வந்தன.

அந்த வகையில், கடந்த 18 ஆம் தேதி, கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வந்துள்ளது. திருவெற்றியூர் பகுதியை சேர்ந்த அன்பு (50) மற்றும் அய்யப்பன் (38) ஆகிய இருவர் வேலை செய்து வந்துள்ளனர். சாரம் கட்டும் வேலையில் ஈடுபட்டு இருந்த இருவரும் கம்பி ஒன்றை மேலே தூக்கிய போது, அருகே இருந்த மின் கம்பியில் உரசி அதில் மின்சாரம் பாய்ந்துள்ளது. அதனால், இருவர் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டனர்.

உயிரிழந்த நபர்கள்
உயிரிழந்த நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தின், இருவரையும் உடனடியாக மீட்டு பழைய பெருங்களத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: நாய்க்கடிக்கு உரிய சிகிச்சை பெறாமல் அலட்சியம் காட்டிய இளைஞர்: காய்ச்சல் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு

அங்கு இருவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று (டிச.21) இரவு அன்புவும், இன்று (டிச.22) காலையில் அய்யப்பனும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தகவலறிந்து வந்த பீர்க்கன்காரணை போலீசார் வீட்டின் உரிமையாளர் ஜனார்த்தனன் மற்றும் உயிரிழந்த இருவரையும் வேலைக்கு அழைத்து வந்து அலட்சியமாக செயல்பட்ட கொத்தனார் ஒருவர் மீதும், அலட்சியமாக செயல்பட்டு உயிர் இழப்பை ஏற்படுத்துதல் IPC sec 304(A) பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், வீடு புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்கள் இருவர் மீது மின்சாரம் தாக்கி, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

