கந்து வட்டியால் தொடரும் துயரம்; ஒரே வாரத்தில் இருவர் உயிரிழப்பு
உயிரிழந்த சுரேஷ்குமார் வீடியோவில் குறிப்பிட்ட நல்லிவீரன்பட்டியைச் சேர்ந்த பிரவீன்குமார் (38) என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : July 28, 2026 at 4:47 PM IST
மதுரை: கடன் கொடுத்தவர்கள் தந்த நெருக்கடி காரணமாக தீயணைப்பு வீரர் ஒருவர் விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி சத்யா நகர் 3-வது தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ்குமார் (41), சென்னை கிண்டியில் தீயணைப்புத்துறை வீரராக பணிபுரிந்து வந்தார். விடுமுறைக்காக தனது சொந்த ஊரான உசிலம்பட்டி வந்தவர் நேற்று முன்தினம் வீட்டில் விபரீத முடிவெடுத்து இறந்தார்.
போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கடன் கொடுத்தவர்கள் மிரட்டி நெருக்கடி கொடுத்ததால் இந்த முடிவை தான் எடுப்பதாக சுரேஷ்குமார் தனது நண்பர்களுக்கு வீடியோ பதிவு செய்து அனுப்பியதை போலீசார் கண்டறிந்தனர்.
அந்த வீடியோவில் நல்லிவீரன்பட்டி பிரவீன்குமார், உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த முத்துக்குமார், சுகப்பிரியா ஆகியோரிடம் வட்டிக்கு கடன் வாங்கியிருந்ததாகவும், அவர்கள் அடிக்கடி வட்டி பணம் கேட்டு தொந்தரவு செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தனது நிலத்தை அபகரித்து பெற்றோரை வெளியேற்றி விட்டதாகவும், மனைவியிடம் பணம் கேட்டு தொந்தரவு செய்ததாகவும் அந்த வீடியோவில் சுரேஷ் குமார் பேசியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்நிலையில், முதற்கட்டமாக வீடியோவில் சுரேஷ் குமார் கூறியுள்ள நல்லிவீரன்பட்டியைச் சேர்ந்த பிரவீன்குமார் (38) என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுரை மாநகர் செல்லூர் கீழத்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜாராம் என்பவரின் மனைவி பிரேமா, இதேபோன்று கந்துவட்டி கொடுமையால் வீபரீத முடிவெடுக்கு உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது சுரேஷ் குமார் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.