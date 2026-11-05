ஆவடியில் அரசு பேருந்தின் நடத்துநரை தாக்கிய 7 ஐ.டி.ஐ மாணவர்கள் - இருவர் மீது கைது நடவடிக்கை
அரசுப் போக்குவரத்து ஊழியர்களின் பணிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 1:48 PM IST
சென்னை: ஆவடி அருகே அரசு பேருந்தின் நடத்துநரை, முகக்கவசம் அணிந்து வந்து தாக்கிய 7 ஐ.டி.ஐ மாணவர்களில் 2 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை, ஆவடி பேருந்து பணிமனையில் இருந்து புதிய கன்னியம்மன் நகர் பகுதிக்கு 61-K தடம் எண் கொண்ட அரசுப் பேருந்து இயக்கப்படுகிறது. இந்த பேருந்தானது, ஆவடியில் பேருந்து பணிமனையில் இருந்து கோவில்பதாகை, கன்னடபாளையம், மோரை வழியாக இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த பேருந்தில், நேற்று (நவம்பர் 4) மாலை பணியில் இருந்த நடத்துநர் சர்வேசன், ஓட்டுநர் நந்தகுமார், கன்னடபாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே வந்துபோது, பேருந்து கதவுகளை மூடவிடாமல் பேருந்தில் பயணம் செய்த அம்பத்தூர் ஐ.டி.ஐ மாணவர்கள் 7 பேர், கொண்ட கும்பல் நடத்துநரிடம் வாக்கு வாதத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பேருந்தை நிறுத்தி கீழே இறங்கிய போது நடத்துநர் சர்வேசனிடம், ஐ.டி.ஐ மாணவர்கள் தகராறில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. தொடர்ந்து, அந்த மாணவர்கள், நடத்துநர் சர்வேசனை கன்னத்தில் அறைந்தும், தாக்கியும் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்து, தாக்கும் இச்சம்பவத்தின் காணொளிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாணவர்களின் ரகளையால் அரசுப் பேருந்து பாதி வழியிலேயே நிறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் கோவில்பதாகை முதல் ஆவடி வரையிலான சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அந்த வழியாகச் சென்ற வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
இதற்கிடையே, தாக்குதலுக்கு உள்ளான ஆவடி பேருந்து பணிமனை நடத்துநர் சர்வேசன், ஆவடி டேங்க் பேக்டரி காவல் நிலையத்தில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், அரசு ஊழியரைப் பணியின்போது தாக்கிய மாணவர்கள் மீது காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த விசாரணையின்போது, நடத்துநரை தாக்கிய மாணவர்கள், கொள்ளுமேடு மற்றும் திருநின்றவூர் பகுதியில் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், அவர்கள் ஐ.டி.ஐ படிக்கும் மாணவர்கள் என்பதும் தெரியவந்தது. மேலும், இவர்கள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு சென்று வீடு திரும்பிய பின், மீண்டும் ஆவடிக்கு பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளனர். அப்போது பேருந்தின் கதவை மூடாமல் ஜல்லி கற்களை வைத்து அவர்கள் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
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இதை தட்டிக்கேட்ட நடத்துநரை அவர்கள் தாக்கும் காணொளி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் அதிகம் பயணம் செய்யும் இந்த தடத்தில் பயணிகளின் பாதுகாப்பையும் அரசுப் போக்குவரத்து ஊழியர்களின் பணிப் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ய காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
மேலும், பெண்கள் கல்லூரி மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் செல்வதற்கு தனி பேருந்து இயக்க வேண்டும் எனவும், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும், வீடியோ பதிவு செய்தவர்கள் முதலமைச்சர் விஜய்க்கும், தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறைக்கும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.