ராமேஸ்வரம் பெண்ணிடம் 5 பவுன் நகைப் பறிப்பு: வட மாநிலத்தை சேர்ந்த 2 பேர் கைது
விசாரணையில், வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவர், வாடகைக்கு இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்து இந்த நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
Published : August 26, 2026 at 11:04 PM IST
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரத்தில் பெண் ஒருவரின் கழுத்தில் இருந்து ஐந்தரை பவுன் தங்க நகையை பறித்துச் சென்ற வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பர்வதம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரியம்மாள். இவர் அப்பகுதியில் பெட்டிக் கடை நடத்தி வருகிறார். நேற்று வழக்கம்போல தனது கடையில் மாரியம்மாள் வியாபாரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவரது கடைக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணிந்தபடி வந்த 2 பேர், பல்வேறு பொருட்களை வாங்குவதற்காக கேட்டுள்ளனர். அவர்கள் கேட்ட பொருட்களை மாரியம்மாள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, பைக்கின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த நபர், திடீரென மாரியம்மாள் கழுத்தில் அணிந்திருந்த ஐந்தரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துள்ளார்.
பின்னர் மின்னல் வேகத்தில் அவர்கள் பைக்கில் தப்பிச் சென்றனர். மாரியம்மாளின் அலறல் சத்தத்தை கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர், நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்டவர்களை பல இடங்களில் தேடினர். ஆனால், அவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
பின்னர் இதுகுறித்து மாரியம்மாள், ராமேஸ்வரம் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன்பேரில், டிஎஸ்பி திருப்பதி தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர் கார்த்திக், எஸ்.ஐ. ஆனந்த்குமார் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய படையினர் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்டவர்களை தீவிரமாக தேடினர்.
விசாரணையில், வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவர், வாடகைக்கு இருசக்கர வாகனத்தை வாங்கியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சிசிடிவி கேமராவில் ஆய்வு செய்தபோது, அவர்கள்தான் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்டது கண்டறியப்பட்டது. மேலும், அவர்கள் ஒரு பேருந்தில் ஏறிச் செல்வதையும் சிசிடிவி கேமராவில் போலீசார் பார்த்தனர்.
தொடர்ந்து, அந்த பேருந்தை சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே போலீசார் மடக்கிப் பிடித்து, அதில் இருந்த வட மாநில இளைஞர்கள் இருவரை கைது செய்தனர். விசாரணையில், அவர்கள் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த கணேஷ், சுகுதேவ் என்பது தெரியவந்தது. அவர்களிடம் இருந்து மாரியம்மாளின் நகையையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதையடுத்து, இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், அவர்களை சிறையில் அடைத்தனர்.