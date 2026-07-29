இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி தலைமையில் 2 புதிய மண்டலங்கள் உருவாக்கம்
இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை தலைமையாக கொண்டு 2 மண்டலங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : July 29, 2026 at 9:02 AM IST
சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் புதிதாக சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய இரண்டு மண்டலங்களை உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் நிர்வாகத்தை திறம்படவும், விரைவாகவும் செயல்படுத்தும் நோக்கில் சென்னை (வடக்கு மண்டலம்) மற்றும் திருச்சி (தெற்கு மண்டலம்) ஆகிய இரண்டு நிர்வாக மண்டலங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய மண்டலங்களுக்காக ஐ.ஏ.எஸ். மூத்த நிலையிலான கூடுதல் ஆணையர் பணியிடங்களை உருவாக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கான அதிகாரங்கள் மற்றும் கடமைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை கூடுதல் ஆணையருக்கு வடக்கு மண்டலமும், திருச்சி கூடுதல் ஆணையருக்கு தெற்கு மண்டலமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்து சமய அறநிலையங்கள் துறை வெளியிட்ட அரசாணையின்படி, சென்னை கூடுதல் ஆணையரின் கட்டுப்பாட்டில் சென்னை-1, சென்னை-2, சென்னை-3, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், விழுப்புரம், கடலூர், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, சேலம், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் மண்டலங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
திருச்சி கூடுதல் ஆணையரின் கட்டுப்பாட்டில் திருப்பூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மண்டலங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
1959ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு இந்து சமய மற்றும் அறக்கட்டளைச் சட்டத்தின் பிரிவு 13-A மற்றும் 13(1)-ன் கீழ், ஆணையரின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டு கூடுதல் ஆணையர்களுக்கு பல்வேறு அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
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அதன்படி, அடிப்படைப் பதிவேடுகள் பராமரித்தல், சொத்துகள் மற்றும் ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தல், முதுநிலை அல்லாத மத நிறுவனங்களின் ஆண்டு வரவு-செலவுத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல், பங்களிப்பு மற்றும் தணிக்கைக் கட்டணங்களை மதிப்பீடு செய்து வசூலித்தல், ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ. 10 லட்சம் வரையிலான கொள்முதல் டெண்டர்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல், ரூ. 5,00,001 முதல் ரூ. 10,00,000 வரையிலான ஆண்டுக் குத்தகை ஏலங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல், நிதி மாற்றங்களுக்கு அனுமதி வழங்குதல் மற்றும் பாலாலயம், அஷ்டபந்தன மருந்து சாத்துதல், கும்பாபிஷேகம் ஆகியவற்றுக்கு அனுமதி வழங்கும் அதிகாரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், உதவி ஆணையர்களின் ஊதிய உயர்வு, விடுப்பு மற்றும் ஊதிய நிர்ணயம் தொடர்பான அனுமதிகள், அரசின் நலத்திட்டங்கள் செயல்பாடு, பங்களிப்பு மற்றும் தணிக்கைக் கட்டண வசூல், கோயில் நில வருவாய், நிலுவை வழக்குகள், ஒருங்கிணைந்த திருக்கோயில் மேலாண்மை அமைப்பு (ITMS) செயல்பாடு, கோயில் சொத்துகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகள் மற்றும் முக்கிய திருவிழாக்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் பொறுப்பும் கூடுதல் ஆணையர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மத நிறுவனங்களை பாதிக்கும் முக்கிய விவகாரங்கள் ஆணையரின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்றும், துறை அல்லது அரசின் கொள்கை சார்ந்த முடிவுகளை கூடுதல் ஆணையர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பிக்கக் கூடாது என்றும் அரசாணையில் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.