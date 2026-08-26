மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்கு 2 புதிய உறுப்பினர்கள் நியமனம்
தற்போது காலியாக இருந்த உறுப்பினர் பணியிடங்களுக்கு 2 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஆணையத்தின் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கான நிர்வாக நடவடிக்கையாக இது அமைந்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 7:25 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்கு 2 புதிய உறுப்பினர்கள் நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள உறுப்பினர் பணியிடங்களுக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மஞ்சுளா மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சுகந்தி ஆகியோரை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், "1993-ஆம் ஆண்டின் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 22(1)-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி, டாக்டர் நீதிபதி ஆர்.என். மஞ்சுளா மற்றும் ஏ.சுகந்தி ஆகியோரை தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக நியமிக்க ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இருவரின் பதவி காலமும் அவர்கள் பொறுப்பேற்கும் நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகள் அல்லது 70 வயதை அடையும் வரை, இதில் எது முன்னதாக நிகழ்கிறதோ அதுவரை இருக்கும்" என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நியமனத்துக்கான அறிவிப்பு 25.08.2026 தேதியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு அரசிதழின் சிறப்பு வெளியீட்டில் வெளியிடப்படுகிறது.
மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பான புகார்கள் மற்றும் விவகாரங்களை விசாரிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளில் உறுப்பினர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர். தற்போது காலியாக இருந்த உறுப்பினர் பணியிடங்களுக்கு 2 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஆணையத்தின் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கான நிர்வாக நடவடிக்கையாக இது அமைந்துள்ளது.